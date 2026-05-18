Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics «Λουτράκι 2026» – Μια γιορτή χαράς, συμπερίληψης και αποδοχής

Το Λουτράκι, για ακόμη μία χρονιά, έγινε σημείο αναφοράς για τους Πανελλήνιους Αγώνες Special Olympics, μια αθλητική διοργάνωση που εδώ και δέκα χρόνια προάγει έμπρακτα τη δύναμη του αθλητισμού και της συμπερίληψης, με την υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων. Από τις 8 έως τις 13 Μαΐου, περισσότεροι από 450 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα και την Κύπρο αγωνίστηκαν σε Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Κολύμβηση,Bocce, Στίβο και Καγιάκ.

Στο πλευρό των αθλητών ήταν οι οικογένειες και οι συνοδοί τους, οι προπονητές τους και πάνω από 100 εθελοντές, οι οποίοι δεν συνέβαλαν απλώς στην οργανωτική υποστήριξη, αλλά στο να νιώσουν οι αθλητές πρωταγωνιστές σε ένα περιβάλλον που κάθε προσπάθεια αναγνωρίζεται ως νίκη.

Βασικός στόχος των Αγώνων ήταν οι αθλητές να βιώσουν τη χαρά και την κορύφωση της αθλητικής εμπειρίας, εξελισσόμενοι αθλητικά, ψυχικά και κοινωνικά. Μέσα από την επιμονή και την προσπάθειά τους στις εβδομαδιαίες προπονήσεις, οι αθλητές απέδειξαν τι σημαίνει αυθεντική αγωνιστικότητα, ενώ χάρη στην ουσιαστική στήριξη και καθοδήγηση των προπονητών τους, κατάφεραν να κατακτήσουν τους προσωπικούς τους στόχους.

Η Τελετή Έναρξης των Αγώνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στο Θέατρο «Παντελής Ζερβός», με παρουσιαστές την Τζένη Μελιτά και τον Σπύρο Μαργαρίτη, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λουτρακίου. Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κα Μαρία Οικονομάκου, και ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, κ. Γεώργιος Γκιώνης, απηύθυναν χαιρετισμούς, ενώ ακολούθησε η εντυπωσιακή λαμπαδηδρομία από αθλητές με και χωρίς νοητική αναπηρία. Η επίσημη έναρξη των Αγώνων κηρύχθηκε από τον Προέδρο των Special Olympics Hellas κ. Διονύσιο Κοδέλλα, Πρέσβυ ε.τ.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος των Special Olympics, Πρέσβυς ε.τ., κ. Διονύσιος Κοδέλλας, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Αυτή η δύναμη της προσφοράς και της αποδοχής που αποτελεί το πιο ισχυρό, αν όχι και μοναδικό, κίνητρο που θα μετατρέψει ένα άτομο με νοητική αναπηρία σε ένα αθλητή των Special Olympics».

Η Τελετή έληξε με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο αθλήτριες του προπονητικού προγράμματος ρυθμικής γυμναστικής επέδειξαν τις χορευτικές τους συνθέσεις, ενώ η ενταξιακή μπάντα «Μπαντοκαφενείο», αποτελούμενη από αθλητές με και χωρίς νοητική αναπηρία, έδωσε τον τόνο με τις μουσικές της ερμηνείες.

Συμπληρωματικά με το αγωνιστικό μέρος, η διοργάνωση περιελάμβανε και παράλληλες δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Υγιείς Αθλητές», στο πλαίσιο του οποίου οι αθλητές είχαν τη δυνατότητα να υποβληθούν δωρεάν σε εξεταστικούς ελέγχους στη φυσικοθεραπεία, με την υποστήριξη εθελοντών ιατρών και φοιτητών από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Family Health Forum του Προγράμματος Οικογενειών, μία διαδραστική συνάντηση εξειδικευμένων ομιλητών, έδωσε την ευκαιρία στις οικογένειες των αθλητών να ενημερωθούν για τον ρόλο τους στην ενδυνάμωση των αθλητών.

Επιπλέον, οι αθλητές του ποδοσφαίρου δημιούργησαν μεικτές ομάδες με μαθητές σχολείων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και αγωνίστηκαν στο 1ο Σχολικό Τουρνουά Unified Ποδοσφαίρου Special Olympics. Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συμμαχίας Προώθησης της Ένταξης και συνδιοργανώθηκε με τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και την Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Κορινθίας. Μία επιπλέον ξεχωριστή ενταξιακή δράση αποτέλεσε το Unified Sports Experience, όπου διεξήχθησαν αγώνες σε μεικτές ομάδες (Unified Teams) στη σύνθεση των οποίων υπήρχαν αθλητές των Special Olympics και άτομα χωρίς αναπηρία (Unified Partners).

Τέλος, το Special Festival έδωσε την ευκαιρία στους αθλητές και τις αθλήτριες να συμμετέχουν σε μία πληθώρα εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ζωγραφική, τραγούδι και χορό.

Η Οργανωτική Επιτροπή των Πανελλήνιων Αγώνων, οι αθλητές και οι οικογένειές τους ευχαριστούν θερμά τους Χορηγούς της Διοργάνωσης:

Μέγας Δωρητήςτο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Χρυσός Χορηγός η Attica Group, Χορηγός ιματισμού η Admiral. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή των Toyota Motor Europe και Lions Clubs International Foundation. Αργυροί Χορηγοί οι: ΔΕΣΦΑ, Τεκτονικό Ίδρυμα, AVAX, ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε, ΔΕΛΤΑ, Al Khashlok Group, Ίδρυμα Π. Γιαννακόπουλος, και Κλέλια Χατζηιωάννου. Σημαντική ήταν η στήριξη των: Motor Oil, Intrum, ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ, Χαλυβουργία Ελλάδος, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Όμιλος Qualco και Qualco Foundation, Ίδρυμα Αντώνιος και Ιωάννης Αγγελικούσης, Παπαδοπούλου και Gastrade. Τέλος, η adidas, ως volunteer partner με το ανθρώπινο δυναμικό της στελέχωσε εθελοντικά τους Αγώνες. Χορηγοί Επικοινωνίας της διοργάνωσης ήταν το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και η Εταιρεία Στρατηγικής Επικοινωνίας SOCIALDOO.

Ανάμεσα στους Θεσμικούς Υποστηρικτές της διοργάνωσης, το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.