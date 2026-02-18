Καισαριανή: Συγκέντρωση και πορεία μνήμης της ΚΝΕ στον τόπο θυσίας των 200 εκτελεσθέντων (Photos/Video)

Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην πορεία που διοργάνωσε η ΚΝΕ στην Καισαριανή, για τους 200 εκτελεσθέντες από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944, με αφορμή τα προσφάτως δημοσιοποιημένα φωτογραφικά ντοκουμέντα της εποχής.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι συμμετέχοντες ζήτησαν την απόκτηση των ιστορικών αυτών τεκμηρίων, απαιτώντας να διασφαλιστεί η παράδοσή τους στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του δήμου Καισαριανής.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν στα χέρια τους πλακάτ με τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων και φώναζαν το σύνθημα: «Στον θάνατο ατρόμητοι, με βλέμμα καθαρό, αυτά τα ντοκουμέντα ανήκουν στον λαό».

Μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία Μακρή, οι διαδηλωτές έκαναν πορεία προς το Σκοπευτήριο Καισαριανής, τόπο μαρτυρίου και εκτέλεσης εκατοντάδων κομμουνιστών κατά την Κατοχή.

Κουτσούμπας: Το ηθικό μεγαλείο των 200 αποτελεί παράδειγμα για τις νέες γενιές

Στον χώρο απηύθυνε ομιλία ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ στη συγκέντρωση έδωσαν το «παρών» οι δήμαρχοι Καισαριανής και Χαϊδαρίου.

«Βρισκόμαστε εδώ στην Καισαριανή, στο θυσιαστήριο της Καισαριανής, εδώ σε αυτό τον τόπο που εκατοντάδες κομμουνιστές εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Το ηθικό μεγαλείο που έχουν οι φωτογραφίες αυτές, όπου αποτυπώνονται οι κομμουνιστές που οδηγούνται στον θάνατο σε λίγα λεπτά, αποτελεί παράδειγμα, υπόδειγμα για τις νέες γενιές, για όλο τον ελληνικό λαό, για όλους τους λαούς του κόσμου. Αυτά τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό, όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή. Οι ενέργειες που γίνονται είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να αποδοθούν στο Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης της Καισαριανής, στον δήμο Χαϊδαρίου και στο αρχείο του ΚΚΕ. Να ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να μην κλειστούν σε κάποια συρτάρια και προθήκες, αλλά να εκτίθενται στον ελληνικό λαό. Σχολεία, σχολές, μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, ιστορικοί, εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι του λαού μας, όλες οι γενιές να περνούν, να μαθαίνουν, να διδάσκονται, να μορφώνονται, για να λάμψει επιτέλους η ιστορική αλήθεια. Και η ιστορική αλήθεια λέει ότι αυτοί οι αγωνιστές που έπεσαν από το βόλι του κατακτητή ήταν μέλη και στελέχη του ΚΚΕ. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε κάθε μέρα μπροστά. Θα ραίνουμε με λουλούδια τους τάφους των αθανάτων», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με την ανακήρυξη των φωτογραφιών σε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού είπε: «Αυτό ακριβώς είπα από την πρώτη στιγμή. Το ΚΚΕ είπε ότι πρέπει να αποδοθούν στον ελληνικό λαό και με επιστολή μου που έστειλα στην κ. Μενδωνη στο υπουργείο Πολιτισμού, πρέπει να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, επίσης και το προεδρείο της Βουλής, έτσι ώστε να σταματήσει κάθε δημοπρασία, κάθε πλειστηριασμός και αυτά να αποδοθούν στην Ελλάδα και να αξιοποιηθούν για αυτό τον σκοπό που σας είπα, για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για να υπάρχει η ιστορική μνήμη, να υπάρχει μόρφωση».

Νωρίτερα σήμερα, η συλλογή φωτογραφιών Τ. de Craene/H. Heuer κηρύχθηκε μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, έπειτα από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων.

Η συλλογή αναγνωρίστηκε για την ιδιαίτερη ιστορική της αξία, ως τεκμήριο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων με εργαλείο την εικόνα, από την πλευρά των προπαγανδιστικών μηχανισμών των στρατευμάτων Κατοχής, στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Μαυρίκης: Αναβλήθηκε για τις 23 Απριλίου η δίκη για τους πυροβολισμούς στα Σπάτα

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

Κουρέτας για Βιολάντα: «Στα χαρτιά ήταν εντάξει» – Τι είπε για ελέγχους, επιδοτήσεις και το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου