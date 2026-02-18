Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος εργαζόμενος σε κατάστρωμα πλοίου

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 43χρονος άνδρας σε κατάστρωμα πλοίου στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, και συγκεκριμένα στο Κερατσίνι.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Λιμενικό, ο 43χρονος ήταν μέλος συνεργείου επισκευών και εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στο κατάστρωμα φορτηγού πλοίου με σημαία Μάλτας, που είναι ελλιμενισμένο στην περιοχή για εργασίες συντήρησης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 43χρονο σε κοντινή ιδιωτική κλινική. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν, και απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Λιμενική Αρχή Κερατσινίου, η οποία αναμένεται να διεξάγει την προανάκριση για την υπόθεση ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου, και συγκεκριμένα αν ο άνδρας έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια ή αν πρόκειται για εργατικό δυστύχημα.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Η DPort Services εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια εργαζομένου, ηλικίας 43 ετών, έπειτα από αιφνίδιο ιατρικό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα σε χώρο του λιμένα. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 16:00, κατά τη μεσημεριανή βάρδια. Αμέσως μόλις ο εργαζόμενος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις από συναδέλφους του, ενημερώθηκαν οι υπεύθυνοι βάρδιας και ενεργοποιήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η εκπαιδευμένη ομάδα πρώτων βοηθειών της εταιρείας παρείχε αμέσως τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες, ενώ στο λιμάνι βρισκόταν Ιατρός Εργασίας και νοσηλευτικό προσωπικό, που συνέδραμαν άμεσα.

Παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο προσήλθε άμεσα, και ο εργαζόμενος διακομίστηκε στο Metropolitan Hospital, συνοδευόμενος από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Παρά τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων, ο εργαζόμενος δυστυχώς κατέληξε. Η DPort Services βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια του εκλιπόντος, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη. Με σεβασμό στη μνήμη του και στην ιδιωτικότητα των οικείων του, η εταιρεία δεν θα προβεί σε περαιτέρω αναφορά σε προσωπικά ή ιατρικά δεδομένα. Η εταιρεία παραμένει σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, παρέχοντας κάθε απαραίτητη συνδρομή και πληροφορία που προβλέπεται. Η Υγεία και Ασφάλεια αποτελεί για την DPort Services διαρκή προτεραιότητα. Η εταιρεία εφαρμόζει οργανωμένα πρωτόκολλα ετοιμότητας και απόκρισης, με εκπαιδευμένο προσωπικό πρώτων βοηθειών και παρουσία Ιατρού Εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε έκτακτη ανάγκη».

Διαβάστε επίσης:

Καισαριανή: Συγκέντρωση και πορεία μνήμης της ΚΝΕ στον τόπο θυσίας των 200 εκτελεσθέντων (Photos/Video)

Εργατικό δυστύχημα στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες από την Εύβοια που υπέστησαν ηλεκτροπληξία

Έκρηξη στη Βιολάντα: Εν αναμονή της απόφασης για Τζιωρτζιώτη μετά τη μαραθώνια απολογία του, τα έριξε στους μηχανικούς