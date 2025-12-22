Μαρία Καρυστιανού για τον φορολογικό έλεγχο: «Να απαντήσει η ΑΑΔΕ για το ακαταδίωκτο των μελών της – Θέλουν να εκφοβίσουν και όσους συνεργάζονται με τον σύλλογο»

Σε νέα ανάρτηση για την έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (22/12) η Μαρία Καρυστιανού, θέτονας ερωτήματα σχετικά με το ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα μιλάει ανοιχτά και για προσπάθεια εκφοβισμού.

«Επίσης, επειδή δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ότι ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου δεν διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες μέσα από τα στοιχεία που θα λάβουν με ποιους συνεργαζόμαστε, ώστε να ελέγχουν τα βήματά μας. Εν αναμονή των απαντήσεών σας κ. Πιτσιλή, με έμφαση στους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών. Εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει προτεραιοποίηση. Είναι βασικό αντικείμενό σας. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.!», προσθέτει η Μαρία Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυσιτανού:

Κανείς δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου, δήλωσε χθες η ΑΑΔΕ, χωρίς βέβαια να απαντάει στα ερωτήματα που την καίνε.

Πλην όμως ΕΜΕΙΣ είμαστε αυτοί που αληθινά πολεμάμε για την εφαρμογή του νόμου σε Ελλάδα και Ευρώπη και βέβαια για να παρακαμφθεί η ασυλία και η ατιμωρησία των Υπουργών για τα κακουργήματα που διαπράττουν.

Βλέπω όμως ότι πέρα από τους Υπουργούς, το ΣΥΣΤΗΜΑ έχει φροντίσει και για ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ αφού το άρθρο 33 του ν. 4389/2016 προβλέπει ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ τους για σειρά πράξεων και παραλείψεων, ακόμη και για στοχευμένους ελέγχους!!!!!

Τα έχουν προβλέψει όλα !

Αυτό που δεν έχουν προβλέψει όμως είναι η καθαρότητά μας, η δύναμη της φωνής μας, το θάρρος μας και βέβαια η γνώση που κατέχουμε. Να διαβάσει λοιπόν ο κόσμος τι προβλέπει ο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ νόμος 4389/2016 για το ακαταδίωκτο του Διοικητή και των Μελών της ΑΑΔΕ και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ να μην πετάει τη μπάλα στην κερκίδα με άστοχες δηλώσεις που τον εκθέτουν περισσότερο, αλλά να απαντήσει στα ερωτήματα που του τέθηκαν χθες.

Είναι δημόσιο πρόσωπο και οφείλει να απαντήσει.

Ήρθε επιτέλους η ώρα για απόλυτη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε πτυχή της δημόσιας δράσης.

Επίσης, επειδή δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζουμε ότι ο φορολογικός έλεγχος του Συλλόγου δεν διατάχθηκε μόνο για τον εκφοβισμό μας, αλλά και για να μάθουν οι ιθύνοντες μέσα από τα στοιχεία που θα λάβουν με ποιους συνεργαζόμαστε, ώστε να ελέγχουν τα βήματά μας.

Εν αναμονή των απαντήσεών σας κ. Πιτσιλή, με έμφαση στους όρους προτεραιοποίησης του φορολογικού ελέγχου του Συλλόγου των Τεμπών. Εσείς αντιλαμβάνεστε καλύτερα από τον καθένα τι σημαίνει προτεραιοποίηση.

Είναι βασικό αντικείμενό σας.

ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.!

Το νομικό πλαίσιο της ΝΤΡΟΠΗΣ

«Άρθρο 33 του ν. 4389/2016

1. α. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ. – ν. 5104/2024, A` 58).

β. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων δεν υπέχουν ποινική ευθύνη για την παραγραφή των υποθέσεων που τους ανατίθενται ή τους έχουν ανατεθεί προς έλεγχο, πλην αυτών που προτεραιοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Φ.Δ.. Στην περίπτωση παραγραφής των προτεραιοποιημένων υποθέσεων ευθύνονται εφόσον έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον, κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ..

γ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. που είναι αρμόδια για τη στόχευση και επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο, καθώς και για την επιλογή των υποθέσεων που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Φ.Δ., δεν υπέχουν ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για την παραγραφή των λοιπών υποθέσεων που δεν επιλέγονται και δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, εκτός από την περίπτωση που έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε εφαρμοστέες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ..

δ. Τα όργανα της Α.Α.Δ.Ε. στα οποία έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δημοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη μέτρων για την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, δεν υπέχουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη, καθώς και αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, για την παραγραφή, εφόσον έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:

αα) με την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατομικής ειδοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 50 σε συνδυασμό με το άρθρο 46 του Κ.Φ.Δ. ή την περ. η` της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4270/2014 (Α` 143) ή

ββ) με την επιβολή κατάσχεσης χρηματικών ποσών ή απαιτήσεων εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν. 4978/2022, Α` 190).

ε. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. υπέχουν αστική ευθύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μόνο έναντι του Δημοσίου, για γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους, στο πλαίσιο της άσκησης ή επ` ευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων τους και μόνο εφόσον ενήργησαν με δόλο ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ..

στ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, εφόσον παραβαίνουν εκ δόλου τα καθοριζόμενα από τον παρόντα νόμο και τις λοιπές γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, καθήκοντα και υποχρεώσεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ.. Ειδικά για τους υπαλλήλους της Αρχής, για υπαίτια πράξη ή παράλειψή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 103 επ. του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α` 26).

ζ. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (Α` και της παρ. 2 του άρθρου 198 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α` 97).».

