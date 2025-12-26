Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

Mε τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, με την τελετή να πραγματοποιείται στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Το μυστήριο τελέστηκε σε κλειστό κύκλο, παρουσία μόνο στενών συγγενών και φίλων του ζευγαριού. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι στενοί τους φίλοι, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και είναι επιχειρηματίας που διαθέτει αλυσίδα κομμωτηρίων.

