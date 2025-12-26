search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:57
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.12.2025 19:56

Εις σάρκαν μίαν Ραγκούσης και Κοντοτόλη (Photos)

26.12.2025 19:56
ragousis_kontotoli_1

Mε τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής ο πρώην υπουργός Γιάννης Ραγκούσης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μαρίνα Κοντοτόλη, με την τελετή να πραγματοποιείται στην Αγία Σοφία Ακροπόλεως.

Το μυστήριο τελέστηκε σε κλειστό κύκλο, παρουσία μόνο στενών συγγενών και φίλων του ζευγαριού. Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν οι στενοί τους φίλοι, Γιώργος Μακρόπουλος και η σύζυγός του Άννα.

Η Μαρίνα Κοντοτόλη κατάγεται από τη Γλυκομηλιά Καλαμπάκας και είναι επιχειρηματίας που διαθέτει αλυσίδα κομμωτηρίων.

Διαβάστε επίσης

Άη Βασίλης ντύθηκε ο… influencer Άρης Σπηλιωτόπουλος μέσω AI

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντής Καραναστάσης σε χριστουγεννιάτικη διάθεση – Οι ευχές κάτω από το στολισμένο δέντρο

Δύσκολα… Χριστούγεννα για βουλευτές της ΝΔ στην Περιφέρεια λόγω αγροτών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:56
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

1 / 3