«Ρουσφέτι» της Μελόνι τα νέα τρένα

Ως προσωπική επιτυχία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πιστώνουν κυβερνητικές πηγές την απόφαση της διοίκησης της Hellenic Train να επενδύσει σε τροχαίο υλικό και να έλθουν στην Ελλάδα 23 νέα τρένα – με το κόστος της επένδυσης να φθάνει τα 310 εκατ. ευρώ.

Οι πηγές αυτές αναφέρουν ότι – μετά τη συμφωνία του περασμένου Μαΐου – ο Κ. Μητσοτάκης, στο περιθώριο της τελευταίας Συνόδου Κορυφής της ΕΕ είχε συζήτηση για το θέμα με την Ιταλίδα ομόλογό του, Τζόρτζια Μελόνι, ενώ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πίεζε με τη σειρά του τον Ιταλό αρμόδιο υπουργό, Ματέο Σαλβίνι.

Εν πάση περιπτώσει, λίγες ώρες μετά, ανακοινώθηκε η επένδυση και η Αθήνα δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή της, τόσο για την απόφαση της Hellenic Train όσο και για το γεγονός ότι Ελλάδα και Ιταλία μπορούν να συνεννοούνται σε πολύ καλή βάση.

