Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από Σαμαρά

Πάντως, εκτός από τη Μαρία Καρυστιανού, ένα άλλο μέτωπο, το οποίο η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή – ου μη δε και προβληματισμό – είναι αυτό του Αντώνη Σαμαρά και των προθέσεών του.

Την ώρα που η Μαρία Καρυστιανού μιλά για φορέα και που ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει την πρότασή του για αυτοοργάνωση να υλοποιείται, από το στρατόπεδο του Α. Σαμαρά… ούτε φωνή ούτε ακρόαση, παρότι οι πληροφορίες λένε ότι συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού τον καλούν να αναλάβει πρωτοβουλίες – δηλαδή, να προχωρήσει σε ανακοινώσεις για την ίδρυση νέου κόμματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Α. Σαμαράς και οι στενοί του συνεργάτες μελετούν με προσοχή τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τόσο αυτά που αφορούν τον ίδιο, όσο και τη γενικότερη εικόνα που σκιαγραφούν και ξεκαθαρίζουν πως, όταν έλθει η ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει γνωστές τις προθέσεις του και μάλιστα με τρόπο που να μην αφήνει περιθώριο για αμφιβολίες.



Πότε, όμως, θα έλθει αυτή η ώρα; Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Α. Σαμαράς δεν το έχει αποφασίσει ακόμα. Ωστόσο, και εδώ ίσως εντοπίζεται και ο μεγάλος προβληματισμός της κυβέρνησης, εκτιμάται ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει σχεδόν έτοιμο μηχανισμό σε ολόκληρη τη χώρα – όπερ σημαίνει ότι αν «ανάψει το πράσινο φως», ένας νέος πολιτικός φορέας μπορεί να παρουσιαστεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για να δούμε…

Διαβάστε επίσης:

Μας σέρνουν σε περιπέτειες

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

«Ρουσφέτι» της Μελόνι τα νέα τρένα



