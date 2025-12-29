Μητσοτάκης στο Action24: Δεν είναι στις προθέσεις μου ανασχηματισμός – Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση

Φρένο στη σεναριολογία περί ανασχηματισμού επιχείρησε να βάλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο Action24, όπου συνδύασε πολιτικές με πιο προσωπικές απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς σχετικά, δήλωσε ότι «δεν είναι στις προθέσεις μου κανείς ανασχηματισμός. Όταν γίνονται κυβερνητικές αλλαγές, προσπαθώ να κάνω τις καλύτερες επιλογές για να εξυπηρετήσουν τις κυβερνητικές ανάγκες της στιγμής».

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τη «διεύρυνση» της ΝΔ, λέγοντας ότι «η ΝΔ σήμερα, δέκα χρόνια μετά την εκλογή μου είναι πολύ διαφορετική, αλλά και ίδια: παραμένουμε κεντροδεξιά, φιλελεύθερη, κοινωνική, πατριωτική παράταξη – η βασική σταθερά σήμερα του πολιτικού συστήματος της χώρας, το μόνο μεγάλο κόμμα – αλλά η ΝΔ σε σχέση με πριν δέκα χρόνια εξελίχθηκε, προσαρμόστηκε, ανανεώθηκε, διευρύνθηκε. Τα εκλογικά αποτελέσματα δικαίωσαν αυτή τη στρατηγική. Πρέπει να μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και τις διαφωνίες μας και τελικά να καταλήγουμε σε μια κοινή συνισταμένη την οποία εγώ να υπηρετώ».

Όσον αφορά στην προοπτική δημιουργίας νέων κομμάτων – από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού – ο πρωθυπουργός απέφυγε εντέχνως να απαντήσει άμεσα, ωστόσο, σημείωσε ότι «δεν θα πω τίποτα για κόμματα που ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί, βρίσκω παράξενο να μετρώνται προσδοκίες χωρίς να ξέρουμε τις προγραμματικές προθέσεις των ενδιαφερόμενων. Το να λες ότι θα φτιάξεις κόμμα, από το να φτιάξεις κόμμα έχει μεγάλη απόσταση».

Παράλληλα, αναφερόμενος στους κινδύνους αλαζονείας από την εξουσία, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «ξέρουμε επίσης, πολύ καλά, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε πιο σκληρή κριτική -και αυτό απολύτως λογικό. Πολύ πιο δύσκολα θα ακούσεις την καλή κουβέντα, πολύ πιο εύκολα θα ακούσεις κριτική. Όσο η κριτική είναι καλοπροαίρετη, με την έννοια ότι έχει στοιχεία προτάσεων, τόσο πρέπει να είναι καλοδεχούμενη. Κάνω, όμως, τη διάκριση μεταξύ αυτής της κριτικής, η οποία σίγουρα υπάρχει, και μιας συστηματικής δολοφονίας χαρακτήρα, που την έχω υποστεί, θα έλεγα ίσως την έχω υποστεί περισσότερο από πολλούς άλλους, και εγώ και η οικογένειά μου. Αυτή δεν μπορώ να τη δεχτώ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που λες “ως εδώ” με αυτού του είδους τις επιθέσεις. Εκεί οφείλεις να αμυνθείς και να υπερασπιστείς και τη δική σου τιμή και κυρίως να προστατεύσεις την οικογένεια σου».

Αναφερόμενος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας και το ενδεχόμενο πολέμου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού, αλλά η χώρα μας έχει υποχρέωση να είναι έτοιμη να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση και κρίση. Για αυτό επενδύουμε τόσο στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε καινούργια αμυντικά συστήματα και στο ανθρώπινο δυναμικό. Ζούμε σε άλλους καιρούς. Κανείς τρίτος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά μας. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να είμαστε αρκετά ισχυροί για να αποτρέψουμε τον οποιονδήποτε να επιβουλεύεται την κυριαρχία μας ή τα κυριαρχικά μας δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η επένδυση στην άμυνα είναι επένδυση στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ευημερία, είναι στους σημερινούς καιρούς απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια».

Αναφερόμενος στο πακέτο της ΔΕΘ, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «δίνουμε αυτά τα οποία μπορούμε αλλά τα δίνουμε επειδή η οικονομία αναπτύσσεται, επειδή τα δημόσια οικονομικά πάνε καλά, επειδή πέτυχε ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής, άρα έχουμε χρήματα από το πλεόνασμα της ανάπτυξης να στηρίξουμε αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Αλλά το πώς επιλέγουμε να διαθέσουμε τους πόρους αυτούς είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση. Οι ανάγκες είναι πάντα ατελείωτες και οι πόροι είναι πεπερασμένοι, αλλά δεν πρόκειται να τινάξουμε τη μπάνκα στον αέρα και δεν υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘ του 2026, όπου κι εκεί θα μπορούμε να κάνουμε κάποιες σημαντικές εξαγγελίες, να ξεπεράσουμε τα όρια τα οποία εμείς οι ίδιοι θέτουμε στην υπηρέτηση της πολιτικής της δημοσιονομικής πειθαρχίας».

«Τα προβλήματα είναι περισσότερα από τις δυνατότητές μας να τα λύσουμε, είναι κανόνας στην πολιτική. Και πάντα οι προσδοκίες των πολιτών θα είναι περισσότερες από αυτές που μπορούμε να ικανοποιήσουμε», συνέχισε ο πρωθυπουργός. «Όταν έρχεται η ώρα του “ταμείου” – οι εκλογές, τότε οι πολίτες θα αποφασίσουν αν θέλουν να μας ανανεώσουν το συμβόλαιο πρόσληψης ή όχι. Προς τα πού γέρνει η ζυγαριά; Η χώρα πάει μπροστά ή πάει πίσω; Η ατομική ευημερία των πολιτών, παρά τα προβλήματα της ακρίβειας τα οποία υπάρχουν αναντίρρητα, τελικά η ζωή τους έχει προοδεύσει; Βλέπουν καλύτερη προοπτική με μία κυβέρνηση ή κάνουν μια άλλη επιλογή;».

Όσον αφορά στις προσωπικές του προοπτικές, ο Κ. Μητσοτάκης είπε ότι «γκρίζαρα αλλά έχω πολλή ενέργεια και μεγαλύτερη εμπειρία απ’ όταν ξεκίνησα. Όσο θεωρώ ότι έχω πράγματα να δώσω, τόσο θα επιλέξω να συνεχίζω να πολιτεύομαι, για αυτό και θέλω να διεκδικήσω για λογαριασμό της παράταξής μου μια τρίτη θητεία, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Αλλά, τελικά, η απόφαση αυτή δεν είναι προσωπική. Εσύ μπορεί να θέλεις, το ζήτημα είναι να θέλουν και αυτοί οι οποίοι σε ψηφίζουν».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ρεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους το 2025