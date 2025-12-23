Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Σε φουλ ρυθμούς κινείται ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να διασφαλίσει δυναμική εκκίνηση της νέας χρονιάς, εν όψει και της πρώτης για το 2026 μεγάλης εκδήλωσης παρουσίασης της Ιθάκης, στη Θεσσαλονίκη, περί τα μέσα Ιανουαρίου.

Πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, επιχειρεί τα πρώτα βήματα στην κοινωνία, και εκτός του πλαισίου των εκδηλώσεων για το βιβλίο του, όπου και εκεί έχει ξεκινήσει μια άμεση επαφή με τον κόσμο που προσέρχεται στις παρουσιάσεις. Είναι ενδεικτικό πως χθες, συμμετείχε σε συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του Παντείου, το περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα σήμερα.

Στο μεταξύ, κάνουν ήδη την εμφάνισή τους κάποιοι πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών του, με βασικά παραδείγματα μέχρι στιγμής, την Μεσσηνία και την Πέλλα, κάνοντας πράξη την παρότρυνση του Αλέξης Τσίπρα για πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης με στόχο την «επανίδρυση» από τα κάτω του προοδευτικού χώρου και την «προοδευτική παράταξη νίκης».

Στόχος προφανώς είναι αυτοί να πολλαπλασιαστούν ως την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, προκειμένου το «ποδαρικό» στη νέα χρόνια να συνοδεύεται από την εικόνα οικοδόμησης «από τα κάτω», του προαναγγελθέντος «κόμματος» ή κατά την ορολογία Τσίπρα και συνεργατών του, «κινήματος».

Προς το παρόν πάντως, οι πρωτοβουλίες αυτές φαίνεται να έχουν αφετηρία ένα περιορισμένης έκτασης, για την ώρα, «υλικό» του ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρωτοβουλία της Μεσσηνίας, για παράδειγμα, έχει «μπροστάρη» τον Θύμιο Γεωργόπουλο, πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, που πρωταγωνίστησε στην σύγκρουση με τον Κασσελάκη το 2024. Μάλιστα, το εν λόγω στέλεχος είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, στα χαρτιά τουλάχιστον, καθώς δεν έχει αποχωρήσει.

Το κείμενο- κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Πολιτών Μεσσηνίας, υπογράφουν μέχρι στιγμής συνολικά πλην του Γεωργόπουλου υπογράφουν άλλα 6 πρόσωπα, τα οποία κατά πληροφορίες προέρχονται από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ: Θύμιος Γεωργόπουλος, οικονομολόγος, πρώην γενικός διευθυντής ΣΥΡΙΖΑ, συγγραφέας, Βασίλειος Φλώρος, συγγραφέας – σκηνοθέτης, Πέτρος Στεφανέας, συνταξιούχος, πρώην συνδικαλιστής, Κώστας Μαστραγγελόπουλος, αρχιτέκτονας – μηχανικός, Θεοδοσία Φλώρου, εκπαιδευτικός, Θανάσης Γρηγορόπουλος, ηλεκτρονικός μηχανικός, Μαγδαληνή Κωστοπούλου, αγιογράφος – ζωγράφος.

Στο κείμενο, μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι ο ιστορικός κύκλος των σημερινών πολιτικών σχηματισμών έχει κλείσει, και γενικώς ακολουθείται η ρητορική και η φρασεολογία που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς. Οι υπογράφοντες δηλώνουν «ενεργοί πολίτες, μακριά από μικροκομματικές και ιδιοτελείς προσεγγίσεις», που «είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλουμε στην δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος θα χωράει το όλον της ευρύτερης δημοκρατικής-προοδευτικής παράταξης».

Προσθέτουν ακόμα πως «για την επίτευξη του στόχου της ανασύνθεσης-επανίδρυσης της προοδευτικής παράταξης, πιστεύουμε πως πρέπει να ακολουθήσουμε την λογική που έθεσε ο φυσικός ηγέτης της, Αλέξης Τσίπρας, στην τελευταία του ομιλία στην Αθήνα, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του “ΙΘΑΚΗ”». Δηλαδή, «εμείς, οι απλοί πολίτες, πρέπει να γίνουμε οι ίδιοι η Αλλαγή» και «να οργανώσουμε σε κάθε πόλη, γειτονιά, περιοχή, χώρο εργασίας ή φοίτησης, πρωτοβουλίες επανίδρυσης, δικαιοσύνης και αλλαγής. Πρωτοβουλίες αυτοοργάνωσης, που θα σπάνε τα στεγανά της απομόνωσης μεταξύ των πολιτών. Πρωτοβουλίες που θα είναι ανοιχτές στην επιθυμία όλων να είναι συνεπιβάτες στο ταξίδι, μα αδιάβατες στην επιθυμία κάποιων να ταξιδεύουν πάντα στην πρώτη θέση. Από εδώ και στο εξής θα έχουμε προσκλήσεις για όλους αλλά δεν θα έχουμε ρεζερβέ στη πρώτη θέση για κανέναν».

Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ είναι και ο Γιώργος Σγορούδης, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα κείμενο της «Πρωτοβουλίας Πολιτών Πέλλας. Για την Ανασύνθεση-Επανίδρυση της Δημοκρατικής-Προοδευτικής Παράταξης» καλώντας όποιος θέλει να το υπογράψει. Το εν λόγω κείμενο είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό της Μεσσηνίας.

Επίσης, η «Πρωτοβουλία Πολιτών Δάφνης – Υμηττού για την δικαιοσύνη και την Αλλαγή», στον λογαριασμό της στο facebook έχει αναρτήσει κείμενο και φόρμα εγγραφών.

Το κείμενο μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ανταποκρινόμαστε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα να χτίσουμε την προσωπική και συλλογική αντίσταση στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά. Δημιουργούμε στη Δάφνη και τον Υμηττό την πρωτοβουλία αυτοοργάνωσης και σας καλούμε όλους και όλες να την στελεχώσουμε και να την προωθήσουμε».

Η Κουμουνδούρου παρακολουθεί «στωϊκά» προς το παρόν και δεν σχολιάζει, αναμένοντας να δει και τις διαστάσεις που θα λάβουν αυτές οι πρωτοβουλίες προσεχώς. Κάποιοι μάλιστα εκτιμούν ότι οι πρωτοβουλίες αυτές δεν αντιστοιχούν σε εικόνα «φυλλορροήματος» όπως καταγράφεται σε ΜΜΕ.

