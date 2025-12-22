search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

22.12.2025 18:50

Χάρης Δούκας: Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα βγει δεύτερος στις εκλογές – Διάλογος για προοδευτική πρόταση

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, 22/12, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον ίδιο να τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στοχεύει στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές. 

Ο ίδιος, σημείωσε ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, πρέπει να κάνει διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με στόχο να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής. 

Χάρης Δούκας: «Αδιανόητο το να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση» 

«Η νέα χρονιά πρέπει να βρει το ΠΑΣΟΚ σε μία συνθήκη ανατροπής. Το πιστεύω βαθιά ότι υπάρχουν οι συνθήκες, όποιος δεν το πιστεύει πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον στις δημοσκοπήσεις ζητά πολιτική αλλαγή. Για αυτό και λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031. Το πόσο πιθανό είναι αυτό, εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ρευστό το πολιτικό τοπίο. Εξαρτάται, λοιπόν, από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης. Εγώ έχω κάνει τις προτάσεις μου, τις ξέρετε», ανέφερε αρχικά ο Χάρης Δούκας.

Απαντώντας στο αν εξακολουθεί να είναι υπέρ του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος τόνισε ότι: «Δεν λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα. Λέω ότι πρέπει να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – αυτές που θέλουν». 

Σχετικά με το αν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτές ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε: «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ, με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο». 

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

Τσουκαλάς: Την ώρα που τα θύματα των Τεμπών και οι αγρότες δίνουν τον αγώνα τους, δύο έλεγχοι σε δύο ημέρες μπορεί να γεννήσουν ερωτήματα

Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από Μοσχάτο: «Ο νόμος ισχύει για εμάς αλλά όχι για αυτούς, είτε πρόκειται για τις υποκλοπές, τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

carabinieri
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε 15χρονο – Τον ανάγκασαν να γδυθεί και επιχείρησαν να τον ληστέψουν

ISAP NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Απόπειρα αυτοκτονίας στον ΗΣΑΠ – Έπεσε στις ράγες στα Κάτω Πατήσια

tilemarathonios-ant1
MEDIA

ΑΝΤ1: Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ είχαν συγκεντρωθεί έως τις 21.00 στον χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο αλληλεγγύης

banksy
LIFESTYLE

Νέο γκράφιτι του Banksy στο Λονδίνο με παιδιά που χαζεύουν τα αστέρια

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

androulakis tsipras karystianoi kasselakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

soi-sou_alpha_1301_1460-820_new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

edotv11
LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

