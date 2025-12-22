Χάρης Δούκας: Δεν ενδιαφέρει την κοινωνία ποιος θα βγει δεύτερος στις εκλογές – Διάλογος για προοδευτική πρόταση

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αταίριαστοι» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, 22/12, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, με τον ίδιο να τονίζει, μεταξύ άλλων, ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να στοχεύει στην πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές.

Ο ίδιος, σημείωσε ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη, πρέπει να κάνει διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, με στόχο να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής.

Χάρης Δούκας: «Αδιανόητο το να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση»

«Η νέα χρονιά πρέπει να βρει το ΠΑΣΟΚ σε μία συνθήκη ανατροπής. Το πιστεύω βαθιά ότι υπάρχουν οι συνθήκες, όποιος δεν το πιστεύει πρέπει να κάνει άλλη δουλειά. Ο κόσμος θέλει αλλαγή. Το 70% και πλέον στις δημοσκοπήσεις ζητά πολιτική αλλαγή. Για αυτό και λέω καθαρά ότι ο στόχος πρέπει να είναι η πρώτη θέση. Δεν ενδιαφέρει καθόλου την κοινωνία ποιος θα είναι δεύτερος. Θεωρώ αδιανόητο να δώσουμε τρίτη τετραετία στην ίδια κυβέρνηση και να βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους να κυβερνούν μέχρι το 2031. Το πόσο πιθανό είναι αυτό, εξαρτάται από εμάς. Νομίζω ότι είναι απολύτως ρευστό το πολιτικό τοπίο. Εξαρτάται, λοιπόν, από τις πολιτικές μας πρωτοβουλίες, από το πόσο καθαρά θα τοποθετηθούμε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες υπέρβασης. Εγώ έχω κάνει τις προτάσεις μου, τις ξέρετε», ανέφερε αρχικά ο Χάρης Δούκας.

Απαντώντας στο αν εξακολουθεί να είναι υπέρ του διαλόγου με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ίδιος τόνισε ότι: «Δεν λέω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τον Τσίπρα. Λέω ότι πρέπει να γίνει διάλογος με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις – αυτές που θέλουν».

Σχετικά με το αν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε αυτές ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε: «Με όσους θεωρούν και πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε προοδευτική κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ, με δική του πρωτοβουλία, για να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπής, πρέπει να κάνει έναν μεγάλο διάλογο».

