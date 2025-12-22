search
22.12.2025 17:28

Τσουκαλάς: Την ώρα που τα θύματα των Τεμπών και οι αγρότες δίνουν τον αγώνα τους, δύο έλεγχοι σε δύο ημέρες μπορεί να γεννήσουν ερωτήματα

22.12.2025 17:28
Το χρονικό σημείο της αποκάλυψης για τον αγρότη συνδικαλιστή που ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ενδεχόμενες παράνομες επιδοτήσεις θέτει ερωτήματα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστα Τσουκαλά. Σε συνέντευξή του στον τ/σ ΟΡΕΝ, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, αρχικά, ότι «κανείς δεν είναι υπεράνω του ελέγχου», ωστόσο παρατήρησε πως τον εξέπληξε το γεγονός ότι η διαρροή προηγήθηκε των γεγονότων.

«Δεν το ήξεραν ένα μήνα πριν; Τώρα το ξέρουν, που τα μπλόκα παίζουν έναν ρόλο; Χθες υπήρχε ομοιόμορφη πληροφορία από συγκεκριμένα μεγάλα ηλεκτρονικά μέσα για το συγκεκριμένο θέμα και διερωτώμαι: υπάρχει κάποιο ενιαίο κέντρο διακίνησης της πληροφόρησης; Αν δούμε και τις διαρροές από την εξεταστική πως θέλει η κυβερνητική πλειοψηφία να πείσει ότι αυτό που λέει είναι σωστό, θα δούμε ορισμένες μεγάλες ιστοσελίδες που έχουν παρόμοιους τίτλους».

Εξέφρασε, παράλληλα και τον κίνδυνο σε περίπτωση που φανεί ότι δεν υπάρχουν σκιές στη συγκεκριμένη υπόθεση «να φτάσουμε σε σημείο να εργαλειοποιούμε πρόσωπα και πράγματα για να πιεστεί ο αγώνας των αγροτών. Μακάρι να μην είναι έτσι».

Κληθείς να σχολιάσει την έφοδο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο γονέων των θυμάτων στα Τέμπη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επανέλαβε ότι επί της αρχής όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο «όταν πράγματι υπάρχουν στοιχεία. Το αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι που καθιστούν αναγκαίο έναν έλεγχο, αξιολογείται. Συμφωνούμε ότι οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει να είναι ανεξάρτητες, κάτι που επίσης κρίνεται και αξιολογείται από τη δράση τους. Στις δημοκρατίες έχουμε λογοδοσία, δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, είναι ένας μόνιμος αγώνας».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι την ώρα που τα θύματα των Τεμπών και οι αγρότες δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό αγώνα, «η εικόνα τού να γίνονται δύο αντίστοιχοι έλεγχοι μέσα σε δύο ημέρες, σε μία κοινωνία όπου υπάρχει υπόστρωμα έλλειψης εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και το οποίο μεγεθύνεται, μπορεί να γεννήσει ερωτήματα. Καλό είναι να υπάρξει τεκμηρίωση των στοιχείων για να μην έχουμε σκιές και καχυποψία. Θέλουμε οι ανεξάρτητες αρχές να επιβεβαιώνουν πάντα ότι λειτουργούν όχι ως εργαλεία αλλά με την αυτονομία που διασφαλίζει και επιτάσσει το Σύνταγμα».

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: «100 ανήλικοι έως 16 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ναρκωτικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία – Οκτώ παιδιά το μήνα»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στα ψηφοδέλτια της ΝΔ ο Θεμιστοκλέους, 4 Γενικοί Γραμματείς που παραιτήθηκαν κι ένας συνεργάτης Μητσοτάκη – Πού θα κατέβουν υποψήφιοι

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λαμία: Άνδρας έχει ταμπουρωθεί σε διαμέρισμα και έχει ανοίξει φιάλη υγραερίου (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Διπλωματικό επεισόδιο με το «καλημέρα» της τοποθέτησης ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ στη Γροιλανδία

ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Αθηνών – Κορίνθου: Λαμπάδιασε αγροτικό αυτοκίνητο – Ισχυρές εκρήξεις – Σώοι οι επιβαίνοντες (Photos/Video)

LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Το μπραντεφέρ κυβέρνησης–αγροτών, το μυστικό γκάλοπ της Χαριλάου, η Καρυστιανού ψάχνει υποψηφίους, τέλος το δίπορτο για βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ο Κασσελάκης

MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

LIFESTYLE

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

ΕΛΛΑΔΑ

Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών

