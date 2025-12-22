Στο πλευρό του Χάρη Δούκα ο ΣΥΡΙΖΑ για το street πάρτι κοντά σε εκκλησία

Ανακοίνωση με την οποία τάσσεται πλήρως στο πλευρό του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον Θάνο Πλεύρη και τον Άδωνι Γεωργιάδη για το street πάρτι κοντά σε εκκλησία, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Γεωργιάδης-Πλεύρης τα έλυσαν όλα και είπαν να καταγγείλουν για… “προσβολή των Θείων” τον Χάρη Δούκα για εκδήλωση που διοργανώθηκε, για τέταρτη χρονιά, στη Λαμπρινή από τον Δήμο Αθηναίων.

Σκοταδισμός και μισαλλοδοξία σε όλο τους το μεγαλείο, προς άγραν ακροδεξιών ψήφων», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα, για «υποκρισία και σκοταδισμό» έκανε λόγο ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή», σημειώνει στην ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων.

Οπως αναφέρει, πρόκειται για «εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ».

Ο κ. Δούκας κάνει μάλιστα λόγο για «υποκρισία και σκοταδισμό».

«Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους.

Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο

Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», καταλήγει.

