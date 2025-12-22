Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ σήμερα.
Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Jerusalem Post.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου.
