Συνάντηση Μητσοτάκη – Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπένιαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην Ιερουσαλήμ σήμερα.

Οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία ακολούθησε διευρυμένη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Together with @IsraeliPM Netanyahu in a meeting with @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis and my friend Greek FM Giorgios Gerapetritis. We'll continue strengthening Israel-Greece relations!

🇮🇱🇬🇷 pic.twitter.com/HIGixIJNeJ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) December 22, 2025

Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της τριμερούς διπλωματικής συνόδου κορυφής Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου.

