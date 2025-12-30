Το… παράπονο Μαρινάκη για Βαληνάκη και τα καλά λόγια για τον Κώστα Καραμανλή

Ένα… παράπονο για την κριτική που ασκείται στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο σάιτ parapolitika.gr.

Αποδέκτης του παραπόνου του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ο Γιάννης Βαληνάκης, ο οποίος κατά καιρούς έχει εκφράσει επιφυλάξεις – για να το πούμε κομψά – έναντι επιλογών της κυβέρνησης στα εθνικά ζητήματα.

Κατ’ αρχάς, βέβαια, δεδομένου ότι ο Γ. Βαληνάκης είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Κώστα Καραμανλή, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «θεωρώ ότι ειδικά ο Κώστας Καραμανλής είναι ένας από τους μεγάλους Έλληνες πατριώτες πολιτικούς, που έλεγε πάντοτε την αλήθεια, ακολουθούσε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και στο τέλος της ημέρας προσπάθησε και εκείνος να μεγαλώσει τη χώρα. Κανένας, λοιπόν, δεν μπορεί να του προσάψει κάτι».

Και αφού αυτό το ζήτημα… ξεκαθαρίστηκε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξέφρασε το παράπονό του, λέγοντας ότι «κάποιοι εκ των συνεργατών του έκαναν μια κριτική, θεωρώ άδικη στην κυβέρνηση αυτή. Ο κ. Βαληνάκης, που τον θεωρώ έναν εξαιρετικό, όταν ήταν και υπουργός, διπλωμάτη και πολιτικό, θεωρώ ότι (η κριτική) ήταν άδικη και το έχω απαντήσει και εγώ γιατί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν πράγματα που δεν τα είδαμε ολόκληρες δεκαετίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγιναν λίγα και επί των ημερών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όλοι οι πρωθυπουργοί και ο Κώστας Καραμανλής υπηρέτησαν την εθνική πολιτική του διαλόγου χωρίς υποχώρηση».

