search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 10:26
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

06.12.2025 08:26

Η Ευρώπη βυθίζεται στην κρίση στέγασης κι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί αρνητικά στο κόστος κατοικίας

06.12.2025 08:26
akinita_1212_1460-820_new

Οι ανισότητες στη στέγαση βαθαίνουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι τιμές ακινήτων, τα ενοίκια και το συνολικό κόστος κατοικίας συνεχίζουν να καλπάζουν. Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας: οι διαφορές μεταξύ κρατών–μελών είναι τεράστιες και γίνονται ακόμη μεγαλύτερες όταν συγκρίνει κανείς πόλεις, προάστια και αγροτικές περιοχές. Με απλά λόγια: άλλοι ψάχνουν για σπίτι και βρίσκουν παγκάκι, άλλοι βρίσκουν επενδυτικό προϊόν.

Ο αρμόδιος επίτροπος, Νταν Γιόργκενσεν, έσπευσε –ενόψει της παρουσίασης του ευρωπαϊκού σχεδίου για προσιτή κατοικία– να παραδεχθεί ότι «η κρίση έχει φτάσει σε σημείο όπου άνθρωποι με φυσιολογικές δουλειές και εισοδήματα δεν μπορούν πλέον να ζουν σε πολλές πόλεις». Ένα σχόλιο που, όσο κι αν ακούγεται δραματικό, περισσότερο θυμίζει υποσημείωση παρά πολιτική δέσμευση.

Το 2024, στην ΕΕ το 68% του πληθυσμού ζούσε σε ιδιόκτητη κατοικία και το 32% σε ενοίκιο. Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Κροατία εμφανίζουν εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης· στην άλλη άκρη του φάσματος, η Γερμανία αποτελεί τη μοναδική χώρα όπου η πλειοψηφία (53%) ζει σε ενοίκιο – μια υπενθύμιση ότι το ευρωπαϊκό «μοντέλο» δεν είναι ούτε ενιαίο ούτε και τόσο φωτεινό όσο παρουσιάζεται.

Η Ελλάδα, σταθερά κοντά στον μέσο όρο, μοιάζει παγιδευμένη ανάμεσα στο όνειρο της ιδιοκατοίκησης και τον εφιάλτη των τιμών.

Η μισή Ευρώπη ζει σε μονοκατοικίες και η άλλη μισή σε διαμερίσματα – μια ισορροπία καθαρά στα χαρτιά, αφού στις πόλεις τα διαμερίσματα κυριαρχούν (73%), ενώ στην ύπαιθρο επικρατούν οι μονοκατοικίες. Στο μέσο μέγεθος κατοικίας, η ΕΕ καταλήγει στα 1,7 δωμάτια ανά άτομο: από τα άνετα 2,2 της Μάλτας μέχρι τα στριμωγμένα 1,1 σε Σλοβακία και Ρουμανία.

Ένα στα έξι νοικοκυριά ζει σε υπερπλήρη κατοικία, με Ρουμανία, Λετονία και Βουλγαρία να κρατούν τα “σκήπτρα”. Κι ενώ μεγάλο μέρος ηλικιωμένων Ευρωπαίων παραμένει σε σπίτια μεγαλύτερα από τις ανάγκες τους, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Μάλτα εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά «υποκατοίκησης». Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις – όχι επειδή οι κατοικίες της είναι μικρές, αλλά επειδή οι κάτοικοί της δυσκολεύονται να… τις διατηρήσουν.

Διακρίσεις: Η κρυφή παγίδα στην αγορά κατοικίας

Ένα 6% των Ευρωπαίων που αναζήτησαν στέγη τα τελευταία πέντε χρόνια δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν διακρίσεις. Στην Ισπανία και τη Σλοβενία τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ Κροατία, Ουγγαρία, Ιταλία και Ρουμανία εμφανίζουν ελάχιστα περιστατικά – είτε επειδή είναι πραγματικά λίγα, είτε επειδή δεν καταγγέλλονται. Τα άτομα σε κίνδυνο φτώχειας έχουν διπλάσιο κίνδυνο να βιώσουν διακρίσεις. Η ισότητα δικαιωμάτων, φαίνεται, σταματάει στην πόρτα του σπιτιού.

Το βάρος του κόστους: Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια»

Το κόστος θεωρείται υπερβολικό όταν ξεπερνά το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος. Το 2024, σχεδόν 1 στους 10 κατοίκους των πόλεων στην ΕΕ βρισκόταν σε αυτή τη θέση, και 1 στους 16 στις αγροτικές περιοχές. Στην Ελλάδα όμως το πρόβλημα ξεφεύγει από κάθε ευρωπαϊκό μέσο όρο: 29% στις πόλεις και 28% στην ύπαιθρο. Πρωτιά που δεν σηκώνει πανηγυρισμούς.

Συνολικά, τα νοικοκυριά της ΕΕ δαπανούν κατά μέσο όρο το 19% του εισοδήματός τους για στέγη, ενώ τα ελληνικά φτάνουν το 36% – μακράν το υψηλότερο στην Ευρώπη. Ακολουθούν Δανία, Σουηδία και Γερμανία, αλλά σε σαφώς πιο «λογικά» επίπεδα. Για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, το βάρος αγγίζει το 37%, μετατρέποντας την κατοικία σε ακριβό προνόμιο.

Επενδύσεις και κατασκευές: Η Ευρώπη χτίζει, η Ελλάδα όχι

Το 2024, ο κατασκευαστικός τομέας αντιστοιχούσε στο 5,5% της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ. Ρουμανία, Σλοβακία και Κροατία κινούνται στην κορυφή, ενώ η Ελλάδα καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό (2,2%). Η εικόνα στις επενδύσεις σε στέγη είναι παρόμοια: η Κύπρος πρωτοστατεί και η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τελευταίες.

Η αγορά ακινήτων στην ΕΕ μπορεί να μοιάζει με τεχνικό ζήτημα, όμως πίσω από τους δείκτες κρύβονται πολιτικές επιλογές. Κι όσο αυτές παραμένουν δέσμιες της αγοράς, η κρίση στέγασης δεν είναι πρόβλημα στατιστικών – είναι πρόβλημα δημοκρατίας.

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα οι πρώτες πληρωμές

Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο σήμερα η «μάχη» για 3.700 δανειολήπτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει επιθυμία αγροτών της Θεσσαλίας για συνάντηση με Τσιάρα μέσα στην εβδομάδα

to sois sou new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Αήττητοι «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» – Νέα διπλή πρωτιά στην prime time

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητείται συσπείρωση στην κυβέρνηση – Οι αντιδράσεις των αγροτών καθορίζουν τους σχεδιασμούς του Μαξίμου

agrotes mploka 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες – Ενιχύουν τα μπλόκα, περισσότερα από 6.000 τρακτέρ στους δρόμους

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το rebranding Τσίπρα στο δρόμο για το νέο φορέα, τα «βαρίδια», το Παλλάς και οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 10:24
pavlos-marinakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Υπάρχει επιθυμία αγροτών της Θεσσαλίας για συνάντηση με Τσιάρα μέσα στην εβδομάδα

to sois sou new
MEDIA

Τηλεθέαση Παρασκευής: Αήττητοι «Χαμπέοι» και «Τριαντάφυλλοι» – Νέα διπλή πρωτιά στην prime time

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζητείται συσπείρωση στην κυβέρνηση – Οι αντιδράσεις των αγροτών καθορίζουν τους σχεδιασμούς του Μαξίμου

1 / 3