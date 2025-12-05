Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα οι πρώτες πληρωμές

Αντίστροφα ξεκινά να μετρά ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026, καθώς ολοκληρώνεται απόψε η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή 60% του επιδόματος που είχαν λάβει οι δικαιούχοι το 2024–2025, για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Οι επόμενες καταβολές θα ολοκληρωθούν έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση οι πληρωμές θα επεκταθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Για καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ) υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη: Οι σχετικές αγορές υπολογίζονται από την 1η Ιουνίου 2025 έως και το τέλος Μαρτίου 2026. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης

Ο υπολογισμός για το επίδομα θέρμανσης βασίζεται στις «βαθμοημέρες» κάθε περιοχής, που αποτυπώνουν τις καιρικές συνθήκες.

Τα ποσά αναφοράς ξεκινούν:

από 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο ή υγραέριο,

325 ευρώ για φυσικό αέριο,

350 ευρώ για τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα,

360 ευρώ για πέλετ και

380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια,

με επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ελάχιστο ποσό φτάνει τα 100 ευρώ και το μέγιστο τα 800 ευρώ. Σε περιοχές όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών ξεπερνά το 1, το ποσό αυξάνεται κατά 25% (έως 1.000 ευρώ). Για συντελεστή άνω του 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο στα 1.200 ευρώ.

Εισοδηματικά κριτήρια

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ

Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Παράλληλα, για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

Άγαμοι: ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ

Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης / μονογονεϊκές: έως 260.000 ευρώ + 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί

Διαβάστε επίσης:

Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο σήμερα η «μάχη» για 3.700 δανειολήπτες

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο