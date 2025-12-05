Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα οι πρώτες πληρωμές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αντίστροφα ξεκινά να μετρά ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026, καθώς ολοκληρώνεται απόψε η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.
Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή 60% του επιδόματος που είχαν λάβει οι δικαιούχοι το 2024–2025, για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου.
Οι επόμενες καταβολές θα ολοκληρωθούν έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση οι πληρωμές θα επεκταθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026.
Για καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ) υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη: Οι σχετικές αγορές υπολογίζονται από την 1η Ιουνίου 2025 έως και το τέλος Μαρτίου 2026. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
Ο υπολογισμός για το επίδομα θέρμανσης βασίζεται στις «βαθμοημέρες» κάθε περιοχής, που αποτυπώνουν τις καιρικές συνθήκες.
Τα ποσά αναφοράς ξεκινούν:
Το ελάχιστο ποσό φτάνει τα 100 ευρώ και το μέγιστο τα 800 ευρώ. Σε περιοχές όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών ξεπερνά το 1, το ποσό αυξάνεται κατά 25% (έως 1.000 ευρώ). Για συντελεστή άνω του 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο στα 1.200 ευρώ.
Εισοδηματικά κριτήρια
Παράλληλα, για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.
Περιουσιακά κριτήρια
