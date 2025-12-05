search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 20:11
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.12.2025 18:01

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα οι πρώτες πληρωμές

05.12.2025 18:01
epidoma new

Αντίστροφα ξεκινά να μετρά ο χρόνος για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025 – 2026, καθώς ολοκληρώνεται απόψε η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι η πρώτη δόση θα καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή 60% του επιδόματος που είχαν λάβει οι δικαιούχοι το 2024–2025, για όσους υποβάλουν αίτηση έως τις 5 Δεκεμβρίου.

Οι επόμενες καταβολές θα ολοκληρωθούν έως τις 29 Μαΐου 2026, ενώ για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση οι πληρωμές θα επεκταθούν έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Για καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ) υπάρχει ξεχωριστή πρόβλεψη: Οι σχετικές αγορές υπολογίζονται από την 1η Ιουνίου 2025 έως και το τέλος Μαρτίου 2026. Κάθε δικαιούχος επιδοτείται μόνο για ένα είδος καυσίμου, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης

Ο υπολογισμός για το επίδομα θέρμανσης βασίζεται στις «βαθμοημέρες» κάθε περιοχής, που αποτυπώνουν τις καιρικές συνθήκες.

Τα ποσά αναφοράς ξεκινούν:

  • από 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο ή υγραέριο,
  • 325 ευρώ για φυσικό αέριο,
  • 350 ευρώ για τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα,
  • 360 ευρώ για πέλετ και
  • 380 ευρώ για ηλεκτρική ενέργεια,
  • με επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το ελάχιστο ποσό φτάνει τα 100 ευρώ και το μέγιστο τα 800 ευρώ. Σε περιοχές όπου ο συντελεστής καιρικών συνθηκών ξεπερνά το 1, το ποσό αυξάνεται κατά 25% (έως 1.000 ευρώ). Για συντελεστή άνω του 1,2 προστίθεται επιπλέον 25%, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο στα 1.200 ευρώ.

Εισοδηματικά κριτήρια

  • Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ
  • Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί
  • Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο

Παράλληλα, για όσους έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 80.000 ευρώ.

Περιουσιακά κριτήρια

  • Άγαμοι: ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ
  • Έγγαμοι / σύμφωνο συμβίωσης / μονογονεϊκές: έως 260.000 ευρώ + 40.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί

Διαβάστε επίσης:

Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο σήμερα η «μάχη» για 3.700 δανειολήπτες

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foini
ΕΛΛΑΔΑ

«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα

FIFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση (LIVE)

jessica alba 77- new
LIFESTYLE

Τζέσικα Άλμπα: «Ήταν πολύ εξευτελιστικό», είπε, για τη γυμνή σκηνή στην ταινία «Fantastic Four»

gytheio
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Μεγάλες καταστροφές στο Γύθειο – Αυτοκίνητο παρασύρθηκε από χείμαρρο και κατέληξε σε βεράντα σπιτιού (Video)

agrotes-mat-234-1
ΕΛΛΑΔΑ

Στις επάλξεις οι αγρότες, «κανένας διάλογος» από την κυβέρνηση – Εξαπλώνονται τα μπλόκα, κλιμακώνεται η σύγκρουση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

androulakis-tsipras-kwnstandinopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το στρατηγικό λάθος του ΠΑΣΟΚ με τον Τσίπρα και το σοκ από Κωνσταντινόπουλο

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Αποχώρησε εκτάκτως ο Δημήτρης Οικονόμου από το πλατό της εκπομπής - Όσα είπε ο Άκης Παυλόπουλος (Video)

kimberly kalpakis dourou
ΚΑΛΧΑΣ

Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

sef-plimires
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι έγινε με το ΣΕΦ; Η αναβολή που ντρόπιασε τη χώρα και ξεγύμνωσε ευθύνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025 20:11
foini
ΕΛΛΑΔΑ

«Κολυμπούσα με τα δύο σκυλιά μας στα χέρια»: Γερμανοί τουρίστες βούτηξαν στα λασπόνερα για να σωθούν στη Φοινικούντα

FIFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Τραμπ, Ινφαντίνο, βραβεία Ειρήνης και δημοφιλείς σταρς στην λαμπερή εκδήλωση (LIVE)

jessica alba 77- new
LIFESTYLE

Τζέσικα Άλμπα: «Ήταν πολύ εξευτελιστικό», είπε, για τη γυμνή σκηνή στην ταινία «Fantastic Four»

1 / 3