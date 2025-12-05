search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

05.12.2025 09:30

Black Friday: Πτώση τζίρου και μεγάλες… μαύρες σκέψεις για το λιανεμπόριο

Αρνητική — και μάλιστα ξεκάθαρα — ήταν η πορεία του τζίρου στη φετινή Black Friday, όπως καταγράφει η νέα έρευνα του ΙΝΕΜΥ–ΕΣΕΕ. Για δέκατη χρονιά το Ινστιτούτο εξετάζει τη συμπεριφορά των εμπορικών επιχειρήσεων, αλλά φέτος το συμπέρασμα δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση: οι προσφορές έπεσαν βροχή, όμως οι καταναλωτές κράτησαν ομπρέλα.

Σε δείγμα 258 επιχειρήσεων λιανικής, σχεδόν οι μισές είδαν μείωση πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, κι αυτό παρά το γεγονός ότι πολλές κατέβασαν τις τιμές τους μέχρι εκεί που πονάει το περιθώριο κέρδους. Το 81% των επιχειρήσεων συμμετείχε κανονικά στη Black Friday — δηλαδή οι επιχειρηματίες έκαναν το «καθήκον» τους. Το κοινό όμως; Όπως φαίνεται, δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Η μισή αγορά δηλώνει χαμηλή ή μέτρια ικανοποίηση από τις επιδόσεις της, ενώ το ποσοστό όσων θεωρούν τη Black Friday υπερτιμημένη «γιορτή» έχει ξεπεράσει πλέον το 60%.

Το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο η πτώση των πωλήσεων σε μια ημέρα που έχει σχεδόν θεοποιηθεί ως «σωτήρια» για το λιανεμπόριο. Είναι ότι ολόκληρο το φθινόπωρο κινήθηκε στα ίδια ή χαμηλότερα επίπεδα για οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις. Με απλά λόγια: ο κόσμος είτε δεν έχει χρήματα είτε δεν είναι διατεθειμένος να τα ξοδέψει για να κυνηγήσει προσφορές που πολλές φορές θυμίζουν… αυξήσεις μεταμφιεσμένες σε εκπτώσεις.

Παράλληλα, οι μισές επιχειρήσεις είδαν χαμηλή επισκεψιμότητα, ακόμη και στο «μαγικό» τριήμερο Παρασκευή–Κυριακή. Οι καταναλωτές δείχνουν να κουράστηκαν από τις ατελείωτες «εβδομάδες προσφορών» που πια κρατούν ολόκληρο τον Νοέμβριο, μετατρέποντας έναν θεσμό σε μαραθώνιο χωρίς πυροτεχνήματα στο τέλος. Το φαινόμενο επιτείνεται από το γεγονός ότι οι προμηθευτές δεν διευκόλυναν καθόλου την κατάσταση: έξι στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν πως αντιμετώπισαν τις ίδιες τιμές με πάντα, άρα οι «εκπτώσεις» έγιναν εις βάρος τους.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που οι μικρές επιχειρήσεις αμφισβητούν την αξία του θεσμού. Θεωρούν ότι η Black Friday λειτουργεί περισσότερο ως μοχλός πίεσης υπέρ των μεγάλων αλυσίδων και διεθνών πλατφορμών παρά ως εργαλείο που μπορεί να τονώσει πραγματικά τη δική τους βιωσιμότητα. Για πολλούς μικρούς εμπόρους, η Black Friday μοιάζει περισσότερο με μια μονόπλευρη σύγκρουση: αυτοί ρίχνουν τις τιμές, αλλά η κατανάλωση… δεν ρίχνει ούτε ματιά.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, σχολίασε ότι τα αποτελέσματα «επιβεβαιώνουν την αρνητική πορεία του τζίρου», παρά τις υψηλές και παρατεταμένες προσφορές. Η αγορά ήλπιζε ότι η Black Friday θα λειτουργούσε ως ανάχωμα στις απώλειες των προηγούμενων μηνών, όμως το θαύμα δεν ήρθε. Με το λειτουργικό κόστος να συνεχίζει να πιέζει και τις τσέπες των καταναλωτών να παραμένουν κλειστές, η προσδοκία μετατίθεται πλέον — σχεδόν εναγωνίως — στην εορταστική περίοδο.

Το ερώτημα όμως παραμένει: πόσες ακόμη «μαύρες» Παρασκευές θα αντέξει η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν παραδεχτούμε ότι ο θεσμός δεν λειτουργεί με τους ίδιους όρους για όλους;

