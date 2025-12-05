Επίδομα θέρμανσης: Λήγει απόψε η προθεσμία – Χιλιάδες αιτήσεις, έλεγχοι και πρώτες πληρωμές πριν τις γιορτές

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο myΘέρμανση εκπνέει σε λίγες ώρες και χιλιάδες νοικοκυριά σπεύδουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, προκειμένου να λάβουν το επίδομα θέρμανσης που φέτος κυμαίνεται μεταξύ 100 και 800 ευρώ, με το ποσό να αυξάνεται έως και στα 1.200 ευρώ για περιοχές όπου καταγράφονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 1,15 εκατομμύρια αιτήσεις, ένδειξη του ιδιαίτερα υψηλού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η εφαρμογή θα κλείσει τα μεσάνυχτα της 5ης Δεκεμβρίου και θα ακολουθήσει η διαδικασία των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, ώστε η πρώτη πληρωμή να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2025.

Για τους περσινούς δικαιούχους, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει για τη σεζόν 2024–2025. Αντίστοιχα, για τους νέους δικαιούχους το ποσό της προκαταβολής ορίζεται στο 50%, με ελάχιστο ύψος τα 80 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι η οικονομική ενίσχυση θα φτάσει έγκαιρα σε όσους τη χρειάζονται, ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του κόστους ενέργειας.

Οι πολίτες που επιχειρούν να υποβάλουν αίτηση την τελευταία στιγμή πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXISnet και να επιλέξουν «Νέα Αίτηση». Τα στοιχεία του δικαιούχου εμφανίζονται αυτόματα, ωστόσο απαιτείται να δηλωθούν κρίσιμα δεδομένα για την κατοικία και το είδος θέρμανσης: το καύσιμο που χρησιμοποιείται, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ο οικισμός (όπως προτείνεται από τη λίστα που εμφανίζεται βάσει της παροχής), ο τύπος της κατοικίας—είτε ιδιόκτητη είτε ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρημένη—καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα. Αν η κατοικία δεν είναι ιδιόκτητη, απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή παραχωρητή. Επιπλέον, εάν η κατοικία βρίσκεται σε πολυκατοικία και χρησιμοποιείται πετρέλαιο θέρμανσης, ο αιτών θα πρέπει να συμπληρώσει πρόσθετα στοιχεία που αφορούν την πολυκατοικία.

Πριν οριστικοποιηθεί η αίτηση, είναι απαραίτητο να δηλωθεί λογαριασμός IBAN που ανήκει στον ίδιο τον δικαιούχο. Από την πλευρά του, ο διαχειριστής ή εκπρόσωπος της πολυκατοικίας οφείλει να έχει δημιουργήσει το προφίλ του κτιρίου, καταγράφοντας τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά θέρμανσης του καθενός, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία πληρωμής αμέσως μόλις υποβληθεί η πρώτη αίτηση από τους ενοίκους.

Οι καταβολές του επιδόματος δεν σταματούν στην πρώτη δόση. Έχει ήδη προβλεφθεί ότι μέχρι τις 29 Μαΐου 2026 θα εξοφληθούν αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων που έχουν τιμολογηθεί έως τις 15 Απριλίου 2026, με την προϋπόθεση ότι θα δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου. Για όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο ή τηλεθέρμανση προβλέπεται μία επιπλέον πληρωμή, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Καθώς η προθεσμία φτάνει στο τέλος της, το ενδιαφέρον χιλιάδων νοικοκυριών κορυφώνεται, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι η έγκαιρη υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη για τη γρήγορη καταβολή της ενίσχυσης και την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης

Έκρηξη έως 57% στην τιμή μοσχαρίσιου κρέατος φέτος τα Χριστούγεννα

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: «Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων»

Eurostat: Μεγάλη αύξηση στον πληθωρισμό τον Νοέμβριο – Από το 1,6% στο 2,9%