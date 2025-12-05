Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο σήμερα η «μάχη» για 3.700 δανειολήπτες

Αρχίζει σήμερα στον Άρειο Πάγο η εκδίκαση της συλλογικής προσφυγής του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) κατά τριών συστημικών τραπεζών.

Στο πλευρό τους οι τρεις μεγάλοι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Η υπόθεση αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που εγκλωβίστηκαν και χρεώθηκαν από την ανατροπή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου, από το 2010 και στη συνέχεια το 2015.

Η πρόεδρος του ΣΥΔΑΝΕΦ, Δέσποινα Σονιάδου αναφέρει ότι «είναι πολύ κρίσιμο το δικαστήριο της 5ης Δεκεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει βγάλει νομολογία για το συγκεκριμένο νομικό ζήτημα. Έκρινε δηλαδή ότι αυτά τα δάνεια έχουν καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις τους και έχει επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας και την ελλιπή προσυμβατική ενημέρωση».

Σύμφωνα με την κ. Σονιάδου, στα δικόγραφα που θα εξεταστούν συμμετέχουν πάνω από 3.000 δανειολήπτες που έχουν πέσει «θύματα» της ρήτρας ελβετικού φράγκου, η ενεργοποίηση της οποίας μετά την αλλαγή της ισοτιμίας έναντι του ευρώ, εκτόξευσε το κόστος εξόφλησης των στεγαστικών δανείων τους ακόμη και στο διπλάσιο.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, ο Άρειος Πάγος θα κληθεί να αναθεωρήσει και να αποστείλει αυτή τη φορά, ως οφείλει βάση της Συνθήκης της Ένωσης, και όπως ομοίως έπραξαν όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Ευρώπης, προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) (οδηγία επίλυσης) ώστε και η χώρα μας να ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων χωρών.

Οι δανειολήπτες προειδοποιούν για το ενδεχόμενο να κατατεθούν χιλιάδες αγωγές αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου αν στερηθούν το ύψιστο δικαίωμα σε «δίκαιη δίκη» -όπως έχουν ήδη κάνει σε προηγούμενη περίπτωση-.

Το βασικό αίτημα των δανειοληπτών είναι η απόφαση που θα προκύψει (δεδικασμένο) να κηρύξει καταχρηστική- άκυρη τη ρήτρα της ισοτιμίας και να εφαρμοστεί ισοτιμία εκταμίευσης. Από την απόφαση έχουν έννομο συμφέρον όλοι οι δανειολήπτες πέραν αυτών που είναι στα συλλογικά δικόγραφα είτε τα δάνειά τους είναι στις τράπεζες, είτε στα funds.

