Διαδήλωση στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στις 18:30 – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας»

Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον λαό της Βενεζουέλας καλούν αριστερές και εργατικές οργανώσεις σήμερα το απόγευμα στις 6.30, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Λατινική Αμερική και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για το πάρκο Ελευθερίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Οι ανακοινώσεις:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ : ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 18:00 πάρκο Ελευθερίας

Συγκέντρωση- Διαδήλωση προς την πρεσβεία των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών

Σήμερα τα ξημερώματα, ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός βομβάρδισε την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, και συνέλαβε τον πρόεδρο Μαδούρο και τη γυναίκα του.

Τα παραπάνω αποτελούν επικίνδυνη κλιμάκωση των ΗΠΑ κατά της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την σταθερότητα.Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της ιμπεριαλιστικής επίθεσης των ΗΠΑ και της ξεδιάντροπης παρέμβασης στα εσωτερικά των χωρών, ως «αφεντικά» του πλανήτη.

Τα σύννεφα του Γ’ Π.Π. πυκνώνουν ακόμα περισσότερο με βάση αυτή την εξέλιξη και γι αυτό οφείλουμε να λάβουμε άμεσα θέση μάχης απέναντι στην ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.Επιπλέον, για ακόμη μία φορά η κυβέρνησή μας παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ της αντίδρασης και ενάντια στην αυτοδιάθεση των λαών, δηλώνοντας την υποταγή της στον ιμπεριαλιστικό άξονα ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Με την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ, η Ελλάδα γίνεται συνένοχη στον οικονομικό στραγγαλισμό της Βενεζουέλας. Στην ίδια πορεία ευθυγράμμισης με τον ιμπεριαλισμό, κυβέρνηση και ντόπια ολιγαρχία υποστηρίζουν το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου και το σιωνιστικό κράτος-τρομοκράτη του Ισραήλ, πάντοτε ενάντια στα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού και της νεολαίας.

Πρόκειται για μία ιμπεριαλιστική επέμβαση με αβάσιμα προσχήματα, που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εθνικής κυριαρχίας της Βενεζουέλας. Τέτοιες ενέργειες εντάσσονται στον επερχόμενο ιμπεριαλιστικό πόλεμο του άξονα ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ για τον έλεγχο της ενέργειας και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, με αιχμή την παγκόσμια πετρελαιοπαραγωγή.

Δηλωμένος και άμεσος στόχος των ΗΠΑ είναι η ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η καθυπόταξη των ανεξάρτητων λαών και χωρών της Λατινικής Αμερικής στον ευρωατλαντικό ιμπεριαλισμό.

Στεκόμαστε αταλάντευτα απέναντι σε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα!Καλούμε σε παλλαϊκή, έμπρακτη αλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, υπό την ηγεσία του προέδρου Νικολάς Μαδούρο Μόρος, καθώς και σε όλους τους λαούς της Λατινικής Αμερικής που υπερασπίζονται το δικαίωμά τους να ζουν με ειρήνη και κυριαρχία. Καλούμε σε συγκέντρωση και διαδήλωση προς την πρεσβεία των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών – φονιάδων των λαών το Σάββατο 3 Ιανουαρίου στις 18:00 στο πάρκο Ελευθερίας.

Ο ένοπλος λαός και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα νικήσουν!

Αγωνιζόμαστε – απαιτούμε:

1. Καμία υποστήριξη στην ιμπεριαλιστική επέμβαση στη Βενεζουέλα

2. Να αφεθεί άμεσα ελεύθερος ο πρόεδρος Μαδούρο και η γυναίκα του από τους αμερικάνους ιμπεριαλιστές

3. Άρση των κυρώσεων στην Βενεζουέλα, καμία συμμετοχή της Ελλάδας στις κυρώσεις.

4. Άμεση έξοδο από ΝΑΤΟ και ΕΕ – να κλείσουν οι βάσεις θανάτου του ΝΑΤΟ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ

Οργανώσεις και συλλογικότητες για την ήττα του ΝΑΤΟ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΓΕΝΑΡΗ 6.30ΜΜ ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός κλιμακώνει την επίθεσή του στο λαό της Βενεζουέλας με τον πιο βάρβαρο τρόπο. Μετά τις δολοφονίες στη θάλασσα ήρθε το χτύπημα μέσα στο ίδιο το Καράκας για να επιβεβαιώσει πόσο ψεύτικη είναι η προπαγάνδα περί «επίθεσης στο ναρκεμπόριο».

Ο πραγματικός στόχος του Τραμπ είναι όχι μόνο τα πετρέλαια της Βενεζουέλας αλλά και ο έλεγχος όλης της Λατινικής Αμερικής αναβιώνοντας το «Δόγμα Μονρόε».

Αυτό είναι το αποκρουστικό πρόσωπο του ιμπεριαλισμού πίσω από τα παραμύθια για «ειρηνευτικά σχέδια» στην Ουκρανία και στην Παλαιστίνη. Το παγκόσμιο αντιπολεμικό κίνημα που έχει βγάλει στους δρόμους εκατομμύρια στο πλευρό της Παλαιστίνης πρέπει να σταθεί και στο πλευρό της Βενεζουέλας.

Βγαίνουμε στους δρόμους ενάντια στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη που υπηρετεί προκλητικά τη συμμαχία με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου.

Είναι συνένοχη στη Γενοκτονία στη Γάζα, είναι συνένοχη στους εξοπλισμούς της ΕΕ που κόβουν λεφτά από εργάτες και αγρότες, ετοιμάζει νέες βάσεις στην Ελευσίνα για τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Καιρός να τους γκρεμίσουμε!

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΟΧΙ ΒΟΜΒΕΣ

ΟΛΟΙ/ΕΣ/Α ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ,

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταδικάζει την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Βενεζουέλα και τους βομβαρδισμούς της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε τις απειλές του και την νύχτα οι ΗΠΑ έπληξαν πολυάριθμα σημεία στο Καράκας και άλλες πόλεις της χώρας. Η κρατική τρομοκρατία των ΗΠΑ επισφραγίζεται με την γκαγκστερική σύλληψη και απαγωγή του Προέδρου Μαδούρο και της συζύγου του.

Η Βενεζουέλα έχει μετατραπεί τους τελευταίους μήνες σε βασικό στόχο των ΗΠΑ , αποδεικνύοντας ότι ο «ειρηνοποιός» Τραμπ δεν τηρεί ούτε τα προσχήματα.

Οι ΗΠΑ πρωταγωνιστούν διαρκώς στη Λ. Αμερική σε άμεσες στρατιωτικές επεμβάσεις και σε πραξικοπήματα. Κλιμακώνουν την επίθεση κατά του λαού της Βενεζουέλας και των άλλων λαών της Λατινικής Αμερικής, βάζοντας σε εφαρμογή το νέο «δόγμα Μονρόε» για την «εσωτερική ασφάλεια», που προβλέπει την «ανάκτηση» της περιοχής ως «πίσω αυλής» των αμερικανικών συμφερόντων. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των τεράστιων κοιτασμάτων πετρελαίου, των μεγαλύτερων του πλανήτη.

Οι κατηγορίες ότι η «κυβέρνηση της Βενεζουέλας διακινούσε …ναρκωτικά» έχουν την ίδια αξία με τα περίφημα «χημικά του Σαντάμ», που αποτέλεσαν την δικαιολογία της εισβολής στο Ιράκ, χωρίς φυσικά να βρεθούν ποτέ!

Υψώνουμε τη φωνή μας απέναντι σε αυτή τη νέα ιμπεριαλιστική επίθεση και στον πόλεμο. Τώρα είναι η στιγμή της αδιαπραγμάτευτης αλληλεγγύης ενάντια στην επέμβαση του Αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη Βενεζουέλα.

