Τρόμος στην Αιτωλοακαρνανία: Πυροβόλησαν και τράκαραν αυτοκίνητο 38χρονου για να τον ακινητοποιήσουν

Άγριο επεισόδιο και κινηματογραφική καταδίωξη εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, στην Αιτωλοακαρνανία και ειδικότερα στον επαρχιακό δρόμο Χρυσοβίτσα – Προδρόμου.
Σύμφωνα με την καταγγελία του 38χρονου, δύο άνδρες ηλικίας 18 και 43 χρόνων ξεκίνησαν να τον κυνηγούν με το αγροτικό τους ενώ στο τέλος πυροβόλησαν κατά του οχήματός του, τουλάχιστον 2 φορές.
Μάλιστα οι δύο δράστες τους οποίους κατονόμασε στην Αστυνομία, καταδίωκαν για αρκετή ώρα τον 38χρονο προσπαθώντας να τον ακινητοποιήσουν, ενώ προσέκρουαν και το όχημά τους στο αυτοκίνητό του. Τελικά ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει, ενώ από θαύμα δεν τραυματίστηκε.
Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Ξηρομέρου, με τους δύο άνδρες να αναζητούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
