Βασίλης Κόκκαλης: «Το γεγονός ότι εκφράστηκα θετικά για τον αγώνα της κ. Καρυστιανού, δεν σημαίνει ότι θα ενταχθώ στο κόμμα» (audio)

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, διέψευσε σήμερα τις πληροφορίες που τον θέλουν να είναι ανάμεσα στα στελέχη του κόμματος που είναι πιθανό να ενταχθούν στον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα τον οποίο προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού.

«Όλα ξεκίνησαν από μία τηλεοπτική μου εμφάνιση. Το γεγονός ότι εκφράστηκα θετικώς για τον αγώνα της κ. Καρυστιανού για δικαιοσύνη, τον οποίο όλοι επικροτήσαμε πέρυσι και εκατομμύρια Έλληνες βγήκαμε στις πλατείες – επειδή ήμουν και εισηγητής στην Εξεταστική για τα Τέμπη και είδα τον αγώνα των συγγενών από κοντά, όταν δεν τους πίστευε κανείς για το μπάζωμα, ενώ το μπάζωμα ήταν πραγματικότητα, δεν σημαίνει ότι θα ενταχθώ. Είπα ότι ένα κόμμα πρέπει να στηρίζεται σε προγραμματικές θέσεις, να μην στηρίζεται στον θυμό…», είπε, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

«Το γεγονός ότι εκφράστηκα θετικά και θα εκφράζομαι θετικά, γιατί είμαι υποχρεωμένος από τη συνείδησή μου αυτό που έζησα στην Εξεταστική να το καταθέτω, δεν μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα» πρόσθεσε, ξεκαθαρίζοντας ότι σχετικά δημοσιεύματα δεν ισχύουν.

«Πράγματι η κ. Καρυστιανού έδωσε αγώνα και ταυτίστηκε με αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Δεν την πίστευε κανείς – όχι μόνο την κ. Καρυστιανού, αλλά και άλλους συγγενείς. Όταν κατέθεσαν τη μήνυση για το μπάζωμα, κανείς δεν τους πίστευε. Και εγώ ήμουν επιφυλακτικός, αλλά αποδείχθηκε ότι το μπάζωμα ήταν αληθές και πήγαν κατηγορούμενοι ο Τριαντόπουλος και άλλοι. Αυτό οφείλω και θα οφείλω να το λέω συνεχώς» τόνισε.

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση της Μαρία Καρυστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα και το τρίτο μνημόνιο, απάντησε: «Εκεί θα διαφωνήσω με την κ. Καρυστιανού, διότι γνωρίζουμε ότι για την χρεοκοπία της χώρας, δεν ευθύνεται ο Τσίπρας, με τα λάθη που έκανε και κάναμε». Όσον αφορά εάν θα ανταποκριθεί θετικά στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, άφησε κάθε ενδεχόμενο ανοιχτό. «Ό,τι γνωρίζετε, γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι αυτή τη στιγμή».

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης, ανέφερε αρχικά: «Επειδή η πλειοψηφία των αγροτών χρωστάει, στα 8,5 λεπτά (η κιλοβατώρα στο αγροτικό ρεύμα) θα ενταχθούν μόνο όσοι δεν χρωστάνε. Είναι πολύ λίγοι. Να εντάξει η κυβέρνηση και αυτούς που χρωστάνε. Δεύτερον -και αυτό δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ- επειδή ο αγρότης δεν πληρώνεται κάθε μήνα, να εκδίδεται ο λογαριασμός ρεύματος δύο φορές τον χρόνο. Είχε συμβεί το 2018 και ίσχυσε έως τα τέλη του 2021. Έπαψε να ισχύει με αποτέλεσμα να μαζεύονται τα χρέη και αν καθυστερήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να πληρώσει, έρχονται και “διπλώνουν” και ο αγρότης δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Γραπτώς δεσμεύτηκαν ότι είναι σοβαρό και ότι θα το εξετάσουν, δεν το ανακοίνωσαν όμως. Άρα, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση».

Για το αγροτικό πετρέλαιο, διερωτήθηκε γιατί αυτή η διευκόλυνση που ανακοινώθηκε θα ισχύει από 1η Νοεμβρίου του 2026. «Τώρα είναι η καλλιεργητική περίοδος, σε 1,5-2 μήνες» είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ΚΑΠ. «Ενώ η κυβέρνηση εξασφάλισε το ίδιο ποσό για το 2023 έως το 2027, σε σχέση με το παρελθόν, εντούτοις οι επιδοτήσεις από το 2023 μέχρι σήμερα είναι μικρότερες. Δεν πρέπει να εξηγήσει γιατί μειώθηκαν οι επιδοτήσεις και πόσες θα είναι του χρόνου; Μειώθηκαν αφενός γιατί η ΚΑΠ δεν αξιοποιήθηκε καθόλου σωστά και αφετέρου λόγω των παρατυπιών, των κυκλωμάτων κλπ».

Για το εάν συμφωνεί με τη στάση των αγροτών να μην προσέρχονται σε διάλογο, απάντησε: «Δικαιολογημένα, γιατί εκ των πραγμάτων, απεδείχθη ότι δεν υπήρχε κάτι το καινούργιο από την κυβέρνηση… Τον άλλον τον καλείς σε συζήτηση αν υπάρχει σοβαρή θέληση να επιλυθούν έστω και κάποια ουσιώδη θέματα. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση στον έναν μήνα δεν έκανε ουσιαστικά πράγματα. Να βγει σήμερα η κυβέρνηση και να πει ελάτε να μάθετε την αξία των δικαιωμάτων σας, ελάτε να ενταχθούν και στη ρύθμιση των 120 δόσεων και αυτοί που οφείλουν και δεν επωφελούνται από τα 8,5 λεπτά/kWh στη χρέωση του αγροτικού ρεύματος. Δύο-τρία θέματα… Αν γίνει αυτό και δεν προσέλθουν οι αγρότες σε διάλογο, μετά κακώς…».

Διαβάστε επίσης:

Δένδιας: «Δεδομένος ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο – Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει άλλη άποψη»

Βενεζουέλα: Ο Συρίγος αποδίδει σε… άγνοια τη δήλωση Μητσοτάκη – ΣΥΡΙΖΑ: Συγκινητική η προσπάθειά του (Video)

Γιάνης Βαρουφάκης: Αντισυμβατικός, αλλά ασύμβατος συναισθηματικά με την ελληνική κοινωνία – Τα ναρκωτικά και το «μοντέλο του εγώ»