ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 16:39
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

08.01.2026 14:57

Δένδιας καλεί… Κωνσταντινόπουλο στη ΝΔ: «Μακάρι να ήταν δικός μας»

08.01.2026 14:57
Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Νίκου Δένδια στον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Κλείνοντάς του πολιτικά το μάτι, είπε πως «μακάρι» να ήταν ΝΔ. 

Αφορμή στάθηκε η ενεργοποίηση του περίφημου χρονοκόφτη με τον προεδρεύοντα από το ΠΑΣΟΚ Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο να του δίνει λίγο επιπλέον χρόνο, πυροδοτώντας την αντίδραση του Κυριάκου Βελόπουλου. 

«Διαμαρτύρεστε γιατί μου δίνει χρόνο από τη διακοπή σας;» είπε προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης με εκείνον να φωνάζει εκτός μικροφώνου πως «εδώ δεν είναι μαγαζί της ΝΔ».

Ν. Δένδιας: Ο κ. Κωνσταντόπουλος (σ.σ. Κωνσταντινόπουλος) δεν είναι της ΝΔ έτσι κι αλλιώς… Μακάρι.

