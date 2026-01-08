Φαραντούρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφυλαξία στα κινήματα των πολιτών

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφυλαξία στα κινήματα των πολιτών, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, λίγες ώρες μετά τη διαγραφή του από την Κουμουνδούρου για τις δηλώσεις υπέρ του κόμματος Καρυστιανού.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να διαγράψει έναν ευρωβουλευτή επειδή εκφράστηκε θετικά στο ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική ένας άνθρωπος που διατρανώνει τον αγώνα για το δίκαιο.

Δεν μπορώ να γνωρίζω τι ενόχλησε τον πρόεδρο και κάποια στελέχη του, πιθανόν να ενόχλησαν τα καλά λόγια της κυρίας Καρυστιανού» είπε στο Kontra Channel ο κ. Φαραντούρης.

«Το να προσπαθεί να ερμηνεύσει κανείς πως έχει μεταλλαχθεί ένα κόμμα που είχε σεβασμό στο κίνημα των πολιτών και πλέον εμφανίζει αναφυλαξία στο ενδεχόμενο ένα κίνημα πολιτών να μετασχηματιστεί σε κόμμα, δεν το ξέρω» συνέχισε ο κ. Φαραντούρης.

Όπως σημείωσε «η δουλειά μου είναι να εκπροσωπώ την πατρίδα μου, κάποιοι θα πρέπει να διερωτηθούν γιατί αυτή η απομάκρυνση από τον κινηματικό χαρακτήρα έχει οδηγήσει σε τεράστια δημοσκοπική κάμψη που δεν ευθύνονται κάποιοι από εμάς που ιδρώνουμε την φανέλα».

Επέμεινε, δε, ότι δεν θα επιστρέψει την έδρα, λέγοντας «οι έδρες ανήκουν στους πολίτες που εμπιστεύονται πρόσωπα για να τους εκπροσωπήσουν.

Δυστυχώς οι πολίτες έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν αποχώρησα από τον ΣΥΡΙΖΑ, διεγράφην, δεν πήρα την έδρα μου και πήγα σε άλλο κόμμα όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μου προανήγγειλαν προ διμήνου για κόμματα που δεν υπάρχουν».

