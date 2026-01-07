Ο Λοβέρδος χαρακτήρισε «ψεκ» τους πολίτες στους οποίους απευθύνεται πολιτικά η Καρυστιανού (video)

Ο Ανδρέας Λοβέρδος σε μία άκρως προκλητική τοποθέτηση, χαρακτήρισε το ακροατήριο των πολιτών στους οποίους θέλει να απευθυνθεί πολιτικά η Μαρία Καρυστιανού ως «χώρος των ψεκ».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός με το ΠΑΣΟΚ και πλέον στέλεχος της ΝΔ, με αυτό το άκρως προσβλητικό σχόλιο, άνοιξε τη κουβέντα για τον πολιτικό φορέα που ετοιμάζει η Καρυστιανού, κάνοντας αναφορά και στην αντιπολίτευση, για την οποία σχολίασε πως θα ζημιωθεί από την ύπαρξη ενός κόμματος της.

«Λογικά το κόμμα Καρυστιανού απευθύνεται στο 100% της κοινωνίας. Ωστόσο ποιοι αντέδρασαν; Ένας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και ο Βελόπουλος. Το κόμμα Καρυστιανού επηρεάζει και το μελλοντικό κόμμα Τσίπρα, αντιδρούν, δηλαδή, αυτοί που απειλούνται. Μου είναι συμπαθής, αλλά αφού μπαίνει στην πολιτική όλα αλλάζουν» είπε αρχικά, ενώ στο ερώτημα σε ποιους πολίτες θα απευθύνεται, έδωσε την εξής απίστευτη απάντηση: «Υπάρχει καταρχάς ο χώρος των ψεκ, εκεί κυρίως απευθύνεται, όσοι δεν θέλουν τα εμβόλια κτλ. Δεν είναι μικρός ο χώρος…»

Πρόσθεσε πως «η αντιπολίτευση δεν έχει ηγέτη αυτή τη στιγμή άρα υπάρχει ο χώρος και αυτό σπεύδει να το καλύψει ο κ. Τσίπρας με τη μέθοδο του βιβλίου, έρχεται όμως τώρα και η κυρία Καρυστιανού».

«Οταν κάνεις κόμμα λες ότι θες να βγεις πρώτος. Τώρα έχει τη συμπάθεια. Θα δούμε πως θα πάει τώρα που θα αρχίσει να μιλάει πολιτικά. Οι πρώτες πολιτικές της λέξεις είναι τετριμένες. Η μανία της τιμιότητας δεν είναι αληθή, είναι ψεύτική. Η Καρυστιανού έχει τη τύχη της, είναι συμπαθής. Οταν θα κατέβει στον πολιτικό στίβο θα δοκιμαστεί. Και οι συνεργάτες της θα παίξουν ρόλο. Για τα περί «άφθαρτων» τα έχουμε ξαναακούσει. Ας μην στεκόμαστε στο τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι αντιδρά πάντως η αντιπολίτευση, σημαίνει ότι αυτά τα κόμματα θα επηρεαστούν» είπε ο Αν. Λοβέρδος.

