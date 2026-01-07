search
07.01.2026 15:04

Ο Φαραντούρης και το σημαδιακό νούμερο 2

07.01.2026 15:04
farantouris_0701_1920-1080_new

Ο Νικόλας διαγράφηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και είναι πλέον ανεξάρτητος ευρωβουλευτής – προφανώς δεν παραδίδει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εκλέχτηκε.

Για τους λάτρεις της στατιστικής, το ενδιαφέρον στην περίπτωσή του είναι το νούμερο «2» που παρατηρείται στις κρίσιμες στιγμές της πολιτικής πορείας του. Λοιπόν:

Ο Φαραντούρης εκλέχτηκε δεύτερος στη σειρά από τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – πρώτος σε σταυρούς ήταν ο Κώστας Αρβανίτης.

Είναι ο δεύτερος από τους 4 υποψήφιους αρχηγούς του ΣΥΡΙΖΑ τον Δεκέμβριο του 2024, που αποχωρεί – προηγήθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που διαγράφεται – νωρίτερα το ρόδι έσπασε ο Νίκος Παππάς.

Κατά τα φαινόμενα είναι εξαιρετικά πιθανό να είναι το νούμερο 2 στο κόμμα Καρυστιανού, ανεξαρτήτως των θεσμικών πόστων, καθότι είναι το πιο προβεβλημένο στέλεχος από όλα τα ονόματα που ακούγονται για το νέο εγχείρημα.

