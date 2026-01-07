Το δίκιο του Φαραντούρη με τον ΣΥΡΙΖΑ

Για να είμαστε δίκαιοι στην υπόθεση Φαραντούρη – Καρυστιανού – ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το θέμα είναι σύνθετο.

Και ότι δεν υπάρχει μόνο μία οπτική.

Για παράδειγμα, ο ευρωβουλευτής έχει ένα δίκιο στην όλη ιστορία και μία πειστική απάντηση στην κριτική που λέει ότι κακώς συζητά με άλλο κόμμα, ενώ παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μα, σου λέει, δεν ήταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που με απόφασή του έθεσε εαυτόν στη διάθεση ενός κόμματος που δεν υπάρχει καν ακόμα και αναμένεται να φτιαχτεί από τον Αλέξη Τσίπρα;

Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή φλερτάρει με την αυτοδιάλυση για να προσχωρήσει κάπου αλλού και πείραξε μία δήλωση καλωσορίσματος σε ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού;

Δεν τα σκέφτεται λάθος σε αυτό το θέμα ο Κεφαλλονίτης.

Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα για ταινία του αείμνηστου Αγγελόπουλου: Σε μετέωρο βήμα…

