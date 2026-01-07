search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 11:37

Το δίκιο του Φαραντούρη με τον ΣΥΡΙΖΑ

07.01.2026 11:37
farantouris

Για να είμαστε δίκαιοι στην υπόθεση Φαραντούρη Καρυστιανού ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι το θέμα είναι σύνθετο.

Και ότι δεν υπάρχει μόνο μία οπτική.

Για παράδειγμα, ο ευρωβουλευτής έχει ένα δίκιο στην όλη ιστορία και μία πειστική απάντηση στην κριτική που λέει ότι κακώς συζητά με άλλο κόμμα, ενώ παραμένει ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Μα, σου λέει, δεν ήταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ που με απόφασή του έθεσε εαυτόν στη διάθεση ενός κόμματος που δεν υπάρχει καν ακόμα και αναμένεται να φτιαχτεί από τον Αλέξη Τσίπρα;

Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή φλερτάρει με την αυτοδιάλυση για να προσχωρήσει κάπου αλλού και πείραξε μία δήλωση καλωσορίσματος σε ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού;

Δεν τα σκέφτεται λάθος σε αυτό το θέμα ο Κεφαλλονίτης.

Έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα για ταινία του αείμνηστου Αγγελόπουλου: Σε μετέωρο βήμα…

Διαβάστε επίσης

Απίστευτη προσβολή του Τραμπ στον Ρούζβελτ

Στο Φανάρι ο Πιερρακάκης για τα Θεοφάνια

Οι λαϊκές αγορές αναστατώνουν τη ΝΔ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akriveia super market 443- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, στο 2% στην Ευρωζώνη

vroxi_0701_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας

NOVASTARS_ANAKOINOTIKI_2026_DT_1147x604 1
ADVERTORIAL

Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

ekav_nyxta (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο – Στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έριξε το ρόδι πάνω στη βασιλόπιτα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 12:29
akriveia super market 443- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Δεκέμβριο, στο 2% στην Ευρωζώνη

vroxi_0701_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας

NOVASTARS_ANAKOINOTIKI_2026_DT_1147x604 1
ADVERTORIAL

Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

1 / 3