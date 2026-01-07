Απίστευτη προσβολή του Τραμπ στον Ρούζβελτ

Άγνοια ή εσκεμμένη σκληρότητα; Όπως και νά’χει το πράγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε για άλλη μια φορά να προκαλέσει με την συμπεριφορά του, με μια αναφορά στον – τρις – πρόεδρο των ΗΠΑ, Φράνκλιν Ντελάνο Ρούζβελτ.

Το όλο πράγμα άρχισε σχετικά αθώα: ο Τραμπ είπε σε ομιλία του ότι η σύζυγός του, Μελάνια Τραμπ, σιχαίνεται τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος χορεύει, λέγοντας του ότι είναι εντελώς «μη προεδρικός». Και συνέχισε λέγοντας: «Μου είπε (σ.σ. η Μελάνια) “μπορείς να φανταστείς τον Ρούζβελτ να χορεύει;”. Ο οποίος ήταν ένας πολύ κομψός πολιτικός, αν και Δημοκρατικός»…

Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα: o Ρούζβελτ ήταν παράλυτος από τη μέση και κάτω από την ηλικία των 39 ετών, όταν προσβλήθηκε από πολιομυελύτιδα, και υποχρεωνόταν να κινείται είτε με αναπηρικό αμαξίδιο είτε με πατερίτσες. Οπότε σε πολύ πρακτικό επίπεδο, ο Ρούσβελτ δεν μπορούσε να χορέψει, κάτι που ο Τραμπ είτε δεν γνωρίζει είτε αποφάσισε να αγνοήσει.

