07.01.2026 09:32

Οι λαϊκές αγορές αναστατώνουν τη ΝΔ

07.01.2026 09:32
Έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση και – κυρίως – στους «γαλάζιους» βουλευτές προκαλεί η απόφαση των πωλητών και των παραγωγών των λαϊκών αγορών να προχωρήσουν σε απεργία διαρκείας.

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η κινητοποίηση αυτή έρχεται και «κουμπώνει» στα μπλόκα των αγροτών (πολλαπλασιάζοντας τις αντιδράσεις κατά της κυβέρνησης), ούτε ότι το «λουκέτο» στις λαϊκές αγορές αναμένεται να προκαλέσει νέες πιέσεις στα χαμηλά εισοδήματα που στηρίζονται σε αυτές για φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι ότι άλλος ένας κλάδος στον οποίο η ΝΔ έχει ισχυρά ερείσματα «βγαίνει στα κάγκελα» – προφανώς και με την έγκριση των γαλάζιων συνδικαλιστών. Που σημαίνει, σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, ότι πλέον η δυσαρέσκεια εκδηλώνεται ανεξάρτητα από κομματικούς «χρωματισμούς».

Πλέον, το βάρος πέφτει στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο καλείται να κινηθεί… χειρουργικά, ώστε να μην αφήσει το πράγμα να ξεφύγει, αλλά και να διαπραγματευτεί εντός των ορίων που θέτει η κυβέρνηση…

