«Καρφιά» Καιρίδη για τον Γεωργιάδη: Άλλο να είμαστε συγκρατημένοι με τον Τραμπ και άλλο να χειροκροτάμε

Αιχμηρός έναντι των θέσεων που εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του εμφανίστηκε ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος, Δημήτρης Καιρίδης.

Με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τους νόμους και τα σπαθιά, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι «την είδα αλλά με τον Άδωνι έχω πολλά με τα διεθνή γιατί έχει έρθει και στα δικά μας χωράφια, διαβάζω διάφορες αναρτήσεις», σχολιάζοντας, μάλιστα, ότι «ο Άδωνις είναι πολύ καλός υπουργός Υγείας και έχει πολλή δουλειά στην υγεία» και προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά αξιοθαύμαστος» για τις αναρτήσεις που κάνει στο Χ.

Ωστόσο, πιεζόμενος από τους δημοσιογράφους, δεν κρατήθηκε: «Άντε τώρα με προκαλείτε. Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι στις αντιδράσεις γιατί πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, όμως, ό,τι και να πούμε εμείς λίγο μπορεί να επηρεάσει το διεθνές. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η δική μου φωνή ή του Άδωνι ακούγεται στον Λευκό Οίκο γιατί υπάρχει σε κάποιους ο μεγαλοϊδεατισμός ότι εάν τα πουν, ο Τραμπ θα τα λάβει υπόψη του. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο».

«Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι και να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει – και βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε δυσκολία – και άλλο να χειροκροτάμε» κατέληξε ο Δ. Καιρίδης. Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος; Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…

