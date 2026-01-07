search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

07.01.2026 12:34

«Καρφιά» Καιρίδη για τον Γεωργιάδη: Άλλο να είμαστε συγκρατημένοι με τον Τραμπ και άλλο να χειροκροτάμε

07.01.2026 12:34
adonis_kairidis_new

Αιχμηρός έναντι των θέσεων που εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του εμφανίστηκε ο βουλευτής της ΝΔ και διεθνολόγος, Δημήτρης Καιρίδης.

Με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Υγείας για τους νόμους και τα σπαθιά, ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε ότι «την είδα αλλά με τον Άδωνι έχω πολλά με τα διεθνή γιατί έχει έρθει και στα δικά μας χωράφια, διαβάζω διάφορες αναρτήσεις», σχολιάζοντας, μάλιστα, ότι «ο Άδωνις είναι πολύ καλός υπουργός Υγείας και έχει πολλή δουλειά στην υγεία» και προσθέτοντας ότι είναι «πραγματικά αξιοθαύμαστος» για τις αναρτήσεις που κάνει στο Χ.

Ωστόσο, πιεζόμενος από τους δημοσιογράφους, δεν κρατήθηκε: «Άντε τώρα με προκαλείτε. Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι στις αντιδράσεις γιατί πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, όμως, ό,τι και να πούμε εμείς λίγο μπορεί να επηρεάσει το διεθνές. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι η δική μου φωνή ή του Άδωνι ακούγεται στον Λευκό Οίκο γιατί υπάρχει σε κάποιους ο μεγαλοϊδεατισμός ότι εάν τα πουν, ο Τραμπ θα τα λάβει υπόψη του. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο».

«Άλλο πράγμα να είμαστε συγκρατημένοι και να παίζουμε το παιχνίδι που πρέπει – και βλέπετε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι είναι σε δυσκολία – και άλλο να χειροκροτάμε» κατέληξε ο Δ. Καιρίδης. Πώς το έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος; Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…

Ο Φαραντούρης και το σημαδιακό νούμερο 2

Το 2026 ξεκινά στην COSMOTE TV με το «Star Trek: Starfleet Academy» και τον 8ο κύκλο του «The Rookie»

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου» (Video)

Ρομπ Ράινερ: Ξεκινά η δίκη του γιου του για την δολοφονία των γονιών του – Κινδυνεύει και με θανατική ποινή

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση και «δυναμώνει» το μυαλό

