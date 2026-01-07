search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

07.01.2026

Χυδαιότητα Λατινοπούλου για Καρυστιανού: Περιμένω να δω το μαλλιοτράβηγμά της με την Κωνσταντοπούλου (video)

Ακραία και χυδαία φρασεολογία χρησιμοποίησε για πολλοστή φορά σε τηλεοπτική της εμφάνιση η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Αυτή τη φορά, από την… ακροδεξιά ρητορική της δεν γλίτωσε ούτε η Μαρία Καρυστιανού. Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (7/1) στο Action 24 και σχολιάζοντας με απαράδεκτο τρόπο την προχθεσινή συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού.

«Είναι δικαίωμα της να κάνει κόμμα. Δεν με ανησυχεί προσωπικά καθόλου. Έχουμε καταλάβει πως θέλει να κεφαλοποιήσει τη δημοφιλία που ενδεχομένως έχει. Αυτό που περιμένω να δω είναι το μαλλιοτράβηγμα που θα γίνει με Κωνσταντοπούλου, με Βελόπουλο, με Τσίπρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Παράλληλα, σημείωσε πως το κόμμα Καρυστιανού δεν θα επηρεάσει τη δική της δεξαμενή ψηφοφόρων.

Τέλος, εμφανίστηκε σίγουρη για την είσοδό της στην επόμενη Βουλή, αντιδρώντας στο σχόλιο των παρουσιαστών της εκπομπής πως η Φωνή Λογικής μπαίνει οριακά στη Βουλή βάσει δημοσκοπήσεων.

«Όχι και οριακά με το 6-7-8%. Δεν τίθεται ζήτημα αν θα μπούμε στη Βουλή. Προφανώς θα μπούμε στη Βουλή», είπε ο Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Τον τελευταίο λόγο τον έχουν πάντα οι ψηφοφόροι… Ας ελπίσουμε να πράξουν το σωστό.

