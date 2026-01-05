search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 00:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 23:11

Καρυστιανού για το αν θα ηγηθεί νέου πολιτικού σχηματισμού: «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη»

05.01.2026 23:11
MARIA_KARISTIANOU_file_eurokinissi

Σημαντικές εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο Kontra. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έκανε λόγο για ταχύτατη οργάνωση της προσπάθειας, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν η ίδια θα τεθεί επικεφαλής.

«Η προσπάθεια οργανώνεται πολύ γοργά»

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε η κ. Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εγχείρημα είναι η απουσία εμπλοκής με παραδοσιακούς πολιτικούς χώρους. «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς», υπογράμμισε.

Ανοιχτό το ζήτημα της ηγεσίας

Για ακόμη μία φορά, η πρόεδρος του Συλλόγου δεν διευκρίνισε αν θα αναλάβει ηγετικό ρόλο:
«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο τελικός στόχος του εγχειρήματος είναι «η κάθαρση της χώρας».

Αναφερόμενη στον κ. Φαραντούρη, η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης και ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις με αίτημα την κάθαρση».

Τι απαντά για τις αντιδράσεις εντός του Συλλόγου

Τέλος, σχετικά με τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί από μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τόνισε ότι σέβεται όλες τις απόψεις, επισημαίνοντας πως «μέχρι σήμερα δεν μου έχει ζητηθεί να παραιτηθώ», ενώ υπενθύμισε ότι η θητεία της ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

Διαβάστε επίσης:

Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Να μην ολισθήσει η Βενεζουέλα στην αστάθεια

Μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, λέει η πρωθυπουργός της Δανίας

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο μετά την απαγγελία των κατηγοριών – Στις 17 Μαρτίου η νέα ακρόασή του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

nigeria copa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κόπα Άφρικα: Με τεσσάρα η Νιγηρία στους «8», πρόκριση στην παράταση με Σαλάχ για την Αίγυπτο (Videos)

Jens-Frederik Nielsen
ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας απορρίπτει σενάρια «κατάκτησης» και δηλώνει ανοιχτός στον διάλογο με τον Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 00:25
maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας για τη σύλληψη του Μαδούρο

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Αποκάλυψη για τον Γιώργο Παπαδάκη: Ετοίμαζε νέα εκπομπή, ξεκινούσε γυρίσματα σε πέντε ημέρες

da silva
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ο πρόεδρος Λούλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

1 / 3