Καρυστιανού για το αν θα ηγηθεί νέου πολιτικού σχηματισμού: «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη»

Σημαντικές εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο Kontra. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έκανε λόγο για ταχύτατη οργάνωση της προσπάθειας, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν η ίδια θα τεθεί επικεφαλής.

«Η προσπάθεια οργανώνεται πολύ γοργά»

«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε η κ. Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά».

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εγχείρημα είναι η απουσία εμπλοκής με παραδοσιακούς πολιτικούς χώρους. «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς», υπογράμμισε.

Ανοιχτό το ζήτημα της ηγεσίας

Για ακόμη μία φορά, η πρόεδρος του Συλλόγου δεν διευκρίνισε αν θα αναλάβει ηγετικό ρόλο:

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο τελικός στόχος του εγχειρήματος είναι «η κάθαρση της χώρας».

Αναφερόμενη στον κ. Φαραντούρη, η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης και ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις με αίτημα την κάθαρση».

Τι απαντά για τις αντιδράσεις εντός του Συλλόγου

Τέλος, σχετικά με τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί από μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τόνισε ότι σέβεται όλες τις απόψεις, επισημαίνοντας πως «μέχρι σήμερα δεν μου έχει ζητηθεί να παραιτηθώ», ενώ υπενθύμισε ότι η θητεία της ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.

