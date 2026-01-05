Καρυστιανού για το αν θα ηγηθεί νέου πολιτικού σχηματισμού: «Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σημαντικές εξελίξεις γύρω από το εγχείρημα δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα προανήγγειλε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας το βράδυ της Κυριακής στο Kontra. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών έκανε λόγο για ταχύτατη οργάνωση της προσπάθειας, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν η ίδια θα τεθεί επικεφαλής.
«Η κοινωνική αφύπνιση έχει κινητοποιήσει τους Έλληνες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι συγκινητική η επιθυμία ανθρώπων με εντυπωσιακά βιογραφικά να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια», δήλωσε η κ. Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι «αυτό το διάστημα υπάρχουν βήματα προς τα μπροστά».
Η ίδια ξεκαθάρισε ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο εγχείρημα είναι η απουσία εμπλοκής με παραδοσιακούς πολιτικούς χώρους. «Η καθαρότητα, ο εθελοντισμός και η ακεραιότητα του χαρακτήρα είναι στα βασικά για εμάς», υπογράμμισε.
Για ακόμη μία φορά, η πρόεδρος του Συλλόγου δεν διευκρίνισε αν θα αναλάβει ηγετικό ρόλο:
«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο τελικός στόχος του εγχειρήματος είναι «η κάθαρση της χώρας».
Αναφερόμενη στον κ. Φαραντούρη, η κ. Καρυστιανού δήλωσε: «Έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης και ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις με αίτημα την κάθαρση».
Τέλος, σχετικά με τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί από μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, τόνισε ότι σέβεται όλες τις απόψεις, επισημαίνοντας πως «μέχρι σήμερα δεν μου έχει ζητηθεί να παραιτηθώ», ενώ υπενθύμισε ότι η θητεία της ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.
Διαβάστε επίσης:
Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Να μην ολισθήσει η Βενεζουέλα στην αστάθεια
Μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, λέει η πρωθυπουργός της Δανίας
«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο μετά την απαγγελία των κατηγοριών – Στις 17 Μαρτίου η νέα ακρόασή του
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.