Το άγχος του Βαρουφάκη

Με την εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά και την «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα, το άγχος του Γιάνη Βαρουφάκη χτύπησε κόκκινο.
Η διαφαινόμενη από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις είσοδό του στη Βουλή στις επόμενες εκλογές είναι λογικό να μπαίνει στο πεδίο της αμφισβήτησης.
Και επειδή τέτοιες υποθέσεις σηκώνουν… τσιγάρο, που έλεγε και η παλαιά διαφήμιση, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 το έριξε στα… ναρκωτικά. Όχι με την κυριολεκτική έννοια της φράσης, αλλά κάνοντας μία δήλωση για την προσωπική του εμπειρία χρήσης ουσιών κατά το παρελθόν.
Η δήλωσή του, πέρα από τις δικαιολογημένες ή υπερβολικές και λάθος αντιδράσεις είχε ένα σκοπό: Να απευθυνθεί σε κάποια κοινά που θα συνδράμουν την εκλογική του προσπάθεια (θα ψηφίσουν δηλαδή). Ποιο είναι όμως το πρόβλημα σε αυτή τη στρατηγική; Ότι κατά τεκμήριο, αυτά τα κοινά δεν ψηφίζουν! Από άποψη και από στάση απέναντι στην πολιτική.
Με άλλα λόγια, μάλλον τζάμπα το τρώει το ξύλο…
