09.01.2026 14:42

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

09.01.2026 14:42
mitsotakis_sinanis

Το έμπρακτο ενδιαφέρον του για την περιπέτεια που αντιμετωπίζει ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, με την υγεία του, έδειξε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κ. Σινάνης αποκάλυψε ανήμερα των Θεοφανίων ότι «θα πρέπει να αντιμετωπίσω τον καρκίνο. Θα πρέπει να φύγω, θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για περίπου δύο μήνες, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ και εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας».

Σήμερα, μιλώντας σε ραδιόφωνο της Λήμνου ο δήμαρχος είπε ότι το μεσημέρι της Τετάρτης δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό, ο οποίος του είπε ότι θα βρίσκεται δίπλα του, τόσο για ζητήματα που αφορούν τον δήμο όσο και για τα θέματα που σχετίζονται με την πορεία της υγείας του.

