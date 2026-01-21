search
21.01.2026 12:08

Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του έργου «Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου

21.01.2026 12:08
Συνεχίζονται με επιτυχία οι παραστάσεις του έργου «Ο Μουνής» της Λένας Κιτσοπούλου που παρουσιάζεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο OLVIO σε σκηνοθεσία της Νατάσας Παπαμιχαήλ από ένα θίασο εξαιρετικών ερμηνευτών.

Πρόκειται για ένα έργο που σκιαγραφεί τις διαχρονικές παθογένειες της ελληνικής επαρχίας μέσα από την διεισδυτική αλληγορική γραφή της συγγραφέως.  

Γλέντια, φωνές, τραγούδια, κλαρίνα και μαχαίρια, ανεκπλήρωτοι έρωτες και απραγματοποίητα όνειρα, παρελαύνουν σε ένα κομμωτήριο στην ελληνική επαρχία. Τα κουτσομπολιά πάνε κι έρχονται όπως τα ρόλεϊ στα κεφάλια των γυναικών που ανελέητα κρίνουν και κατακρίνουν τους πάντες και τα πάντα. Μια νεαρή κοπέλα -ξεφυλλίζοντας περιοδικά- ελπίζει να έρθει η μέρα που θα μπει και η ίδια σε μια σελίδα σ’ αυτό.

Στο καφενείο, άντρες με κομπολόγια στα χέρια διαδίδουν νέα κι ένα μικρό αγόρι ονειρεύεται…

Οι ζωές των άλλων μπαίνουν στο μικροσκόπιο για να ξορκίσουν αμαρτίες. Οι ανθρώπινοι χαρακτήρες σε ρόλους κωμικοτραγικούς, τόσο βίαιους όσο και τρυφερούς. Το παραμύθι του έρωτα, του θανάτου αλλά και μια βίαια δομημένη κοινωνία, μέσα από τις ζωγραφιές πάνω σ’ ένα τραπεζομάντηλο καφενείου.

Και ο Μουνής, σα σκιάχτρο σε χωράφι, στέκει εκεί, σύμβολο της ύπαρξής του, σταθερό, αινιγματικό, σιωπηλός παρατηρητής μιας κοινωνίας που ξέρει τα πάντα, αλλά δε λέει τίποτα.

Συντελεστές

  • Κείμενο: Λένα Κιτσοπούλου
  • Σκηνοθεσία Θεατρική διασκευή: Νατάσα Παπαμιχαήλ
  • Σκηνικά – Κοστούμια: Βαγγέλης Ζιλέλης
  • Φωτισμοί: Νίκος Βούλγαρης
  • Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – επιμέλεια: Βασίλης Τζαβάρας

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Καλλιόπη Καραμάνη, Ηλέκτρα Κομνηνίδου, Γιώργος Ντούσης, Γιάννης Οικονομίδης, Χαρά Τσιτομενέα

Παραστάσεις: Σάββατο 19:00 |  Κυριακή 20:30

