Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Ξεκινά σήμερα η συζήτηση, την Πέμπτη ψηφοφορία

Δύο προτάσεις μομφής, οι οποίες και πάλι αναμένεται να μην έχουν αποτέλεσμα, θα συζητηθούν σήμερα στην Ευρωβουλή, κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Είναι η δεύτερη φορά σε τρεις μήνες που ευρωβουλευτές της ακροδεξιάς και της Αριστεράς την βγάζουν στη «σέντρα» καθώς την κατηγορούν οι μεν για αδιαφάνεια σε σχέση με εμπορικές συμφωνίες και οι δε για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα.

Η σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, με την παρέμβαση του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά, που πρόκειται να επικρίνει την πρόεδρο της Κομισιόν τόσο για τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), όσο και για εκείνη με τις ΗΠΑ, που υπεγράφη τον περασμένο Αύγουστο.

Αμέσως μετά, τον λόγο θα πάρει η επικεφαλής της Αριστεράς Μανόν Ομπρί που αναμένεται να κατηγορήσει την φον ντερ Λάιεν για «συνενοχή στην γενοκτονία» στη Γάζα.

Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη και αναμένεται να μην περάσει, όπως και η προηγούμενη το καλοκαίρι.

