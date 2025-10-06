search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:50
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.10.2025 14:42

Αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν – Ξεκινά σήμερα η συζήτηση, την Πέμπτη ψηφοφορία

06.10.2025 14:42
ursula 765- new

Δύο προτάσεις μομφής, οι οποίες και πάλι αναμένεται να μην έχουν αποτέλεσμα, θα συζητηθούν σήμερα στην Ευρωβουλή, κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Είναι η δεύτερη φορά σε τρεις μήνες που ευρωβουλευτές της ακροδεξιάς και της Αριστεράς την βγάζουν στη «σέντρα» καθώς την κατηγορούν οι μεν για αδιαφάνεια σε σχέση με εμπορικές συμφωνίες και οι δε για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα.

Η σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, με την παρέμβαση του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά, που πρόκειται να επικρίνει την πρόεδρο της Κομισιόν τόσο για τη συμφωνία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), όσο και για εκείνη με τις ΗΠΑ, που υπεγράφη τον περασμένο Αύγουστο. 

Αμέσως μετά, τον λόγο θα πάρει η επικεφαλής της Αριστεράς Μανόν Ομπρί που αναμένεται να κατηγορήσει την φον ντερ Λάιεν για «συνενοχή στην γενοκτονία» στη Γάζα.

Η ψηφοφορία θα γίνει την Πέμπτη και αναμένεται να μην περάσει, όπως και η προηγούμενη το καλοκαίρι.

Διαβάστε επίσης:

Όρμπαν: «Η Ουγγαρία δεν πρέπει να υιοθετήσει το ευρώ γιατί η ΕΕ διαλύεται»

Λεκορνί: Οι λόγοι της παραίτησής του μετά την συνάντηση με Μακρόν – Η αντιπολίτευση ζητά παραίτηση Μακρόν, υποχωρεί το ευρώ

Ο Μερτς υπερασπίζεται το Ισραήλ στη… Eurovision: «Αν αποκλειστεί, εμείς αποχωρούμε» – Θέλει και κατάργηση του… VAR

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

tzina alimonou 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου: Φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή στον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος κόφτης στα κονδύλια για το μεταναστευτικό από Πλεύρη – 30% η μείωση για σίτιση στα απολύτως απαραίτητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsouros_stefanidou
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το μέλλον του Τσουρού μετά το «τέλος» της Στεφανίδου

kreas varvakeios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές των κρεάτων λόγω πανώλης και ευλογιάς: Στα 25 ευρώ πάει το μοσχάρι, 20% πάνω το αρνί

mpataria-aftokinitou
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτοκίνητα: Γιατί οι μπαταρίες αντικατάστασης έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις εργοστασιακές

elon musk 7765- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έπεσε η Tesla: Ποια είναι η υπερδύναμη που προηγείται πλέον στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων

katerina zarifi-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Ζαρίφη: Αποκάλυψε γιατί ο Ουγγαρέζος έφυγε από το πλατό στη συνέντευξη της Γερονικολού (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.10.2025 18:47
mitsotakis tik tok esy – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

To TikTok του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα… κλικ

imamoglou new
ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο του φυλακισμένου Ιμάμογλου στη Le Monde: Οι πραγματικές μου «ενοχές», στα μάτια της εξουσίας, είναι οι τρεις εκλογικές μου νίκες στον Δήμο Κωνσταντινούπολης

gaza_1709_1920-1080_2_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ξεκίνησαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς στο Κάιρο

1 / 3