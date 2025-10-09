Εξωπραγματική κίνηση στην Κίνα: «Θάλασσα» από αμάξια σχηματίστηκε στα διόδια

Θάλασσα από κόκκινα φώτα σχημάτισαν τα οχήματα των εκδρομέων στην Κίνα, που επέστρεφαν στην περιφέρεια του Ανχούι.

Η Κίνα γιόρτασε την Εθνική της Ημέρα 1-7 Οκτωβρίου. Την 6η Οκτωβρίου καταγράφηκε «εξωπραγματική» κίνηση στα διόδια του Ανχούι. Στον σταθμό Γουζουζουάνγκ, που διαθέτει 36 λωρίδες , δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα παρατάχθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ για χιλιόμετρα δεν μπορούσαν να κουνηθούν.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured.



pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025

888 εκατομμύρια ταξίδια

Οι εορτασμοί για την Εθνική Ημέρα της Κίνας επεκτάθηκαν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, καθώς φέτος συνέπεσε με τη γιορτή της Μέσης του Φθινοπώρου, που είναι σημαντική για τις οικογένειες.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί 765 εκατομμύρια.

