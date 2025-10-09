search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:25
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 20:02

Εξωπραγματική κίνηση στην Κίνα: «Θάλασσα» από αμάξια σχηματίστηκε στα διόδια

09.10.2025 20:02
kina

Θάλασσα από κόκκινα φώτα σχημάτισαν τα οχήματα των εκδρομέων στην Κίνα, που επέστρεφαν στην περιφέρεια του Ανχούι.

Η Κίνα γιόρτασε την Εθνική της Ημέρα 1-7 Οκτωβρίου. Την 6η Οκτωβρίου καταγράφηκε «εξωπραγματική» κίνηση στα διόδια του Ανχούι. Στον σταθμό Γουζουζουάνγκ, που διαθέτει 36 λωρίδες , δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα παρατάχθηκαν το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ για χιλιόμετρα δεν μπορούσαν να κουνηθούν.

888 εκατομμύρια ταξίδια

Οι εορτασμοί για την Εθνική Ημέρα της Κίνας επεκτάθηκαν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου, καθώς φέτος συνέπεσε με τη γιορτή της Μέσης του Φθινοπώρου, που είναι σημαντική για τις οικογένειες.

Φέτος πραγματοποιήθηκαν περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί 765 εκατομμύρια.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ για Γάζα: «Τελειώσαμε τον πόλεμο» – Θα μεταβεί στην Αίγυπτο για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας

Ο χειρότερος εφιάλτης της ΕΕ δεν φαινόταν ποτέ τόσο πραγματικός: Τι θα συμβεί αν η Γαλλία «εξοκείλει» στην ακροδεξιά

To «βαρύ» ποινικό παρελθόν του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο: 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια – «Έδερνε την πρώην του, φυγαδεύτηκε η κόρη του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

ben-gvir_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ακροδεξιός Μπεν-Γκβιρ λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση Νετανιάχου αν δεν διαλυθεί η Χαμάς

6685403
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία – Ελλάδα: LIVE το «ματς-κλειδί» για την πρόκριση στο Μουντιάλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 22:20
mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του βιβλίου του Πατέλη: «Έχω πάντα εμπιστοσύνη στην κρίση των πολιτών που βλέπουν, συγκρίνουν και θυμούνται»

giannis-katinakis
LIFESTYLE

Κατινάκης: «Μου έκαναν bullying στα σχολικά μου χρόνια λόγω της σεξουαλικότητας μου»

italia karabinieri 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: 25χρονη συνελήφθη για τη δολοφονία των νεογέννητων διδύμων της – Είχε σκοτώσει και άλλο παιδί πριν 3 χρόνια

1 / 3