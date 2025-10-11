Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις από την αστυνομία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρία άτομα συνελήφθησαν για τον θάνατο του 6χρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.
Συγκεκριμένα, από την αστυνομία συνελήφθησαν ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο υπεύθυνος της πισίνας, ο οποίος ορίζεται με προϋπόθεση να έχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη, βρισκόταν στην άλλη πισίνα του καταλύματος.
Ο πατέρας του παιδιού, την ώρα της τραγωδίας, φαίνεται πως είχε βουτήξει στην πισίνα και όταν βγήκε άρχισε να αναζητά το παιδί του.
