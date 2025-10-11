Πνιγμός 6χρονου στη Σαντορίνη: Τρεις συλλήψεις από την αστυνομία

Τρία άτομα συνελήφθησαν για τον θάνατο του 6χρονου παιδιού σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη.

Συγκεκριμένα, από την αστυνομία συνελήφθησαν ο 33χρονος πατέρας του παιδιού, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπεύθυνος της πισίνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής ο υπεύθυνος της πισίνας, ο οποίος ορίζεται με προϋπόθεση να έχει πιστοποίηση ναυαγοσώστη, βρισκόταν στην άλλη πισίνα του καταλύματος.

Ο πατέρας του παιδιού, την ώρα της τραγωδίας, φαίνεται πως είχε βουτήξει στην πισίνα και όταν βγήκε άρχισε να αναζητά το παιδί του.

