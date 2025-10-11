Καιρός: «Μικρά καλοκαιράκια στην “καρδιά” του φθινοπώρου» βλέπει ο Κολυδάς – Πότε αρχίζουν οι βροχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μικρά …καλοκαιράκια, σαν το σημερινό, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περιλαμβάνει το μενού του καιρού σύμφωνα με τον Θοδωρής Κολυδάς.
Όπως αναφέρει, ο μετεωρολόγος «τα φθινοπωρινά “καλοκαίρια” είναι ο κοινός “ποιητικός” τρόπος να ονομάζουμε ένα απολύτως μετεωρολογικό μοτίβο, τα Ισχυρά υψηλά, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές μέρες. Η Ευρώπη τα γιορτάζει με δικούς της Αγίους και δικές της λέξεις».
«Στην Ελλάδα, μετά από μια ανάσα ευδείας και ήπιων θερμοκρασιών, η Μεσογειακή δίοδος μένει ανοιχτή και τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά – με βροχές στη χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι βροχές αυτές φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, μέχρι τότε όμως, απολαμβάνουμε την καθαρή λιακάδα και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πράξη του φθινοπώρου», σημειώνει.
