search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 16:02

Καιρός: «Μικρά καλοκαιράκια στην “καρδιά” του φθινοπώρου» βλέπει ο Κολυδάς – Πότε αρχίζουν οι βροχές

11.10.2025 16:02
kairos new

Μικρά …καλοκαιράκια, σαν το σημερινό, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περιλαμβάνει το μενού του καιρού σύμφωνα με τον Θοδωρής Κολυδάς.

Όπως αναφέρει, ο μετεωρολόγος «τα φθινοπωρινά “καλοκαίρια” είναι ο κοινός “ποιητικός” τρόπος να ονομάζουμε ένα απολύτως μετεωρολογικό μοτίβο, τα Ισχυρά υψηλά, με καθαρή ατμόσφαιρα και γλυκές μέρες. Η Ευρώπη τα γιορτάζει με δικούς της Αγίους και δικές της λέξεις».

«Στην Ελλάδα, μετά από μια ανάσα ευδείας και ήπιων θερμοκρασιών, η Μεσογειακή δίοδος μένει ανοιχτή και τα συστήματα από την κεντρική Μεσόγειο φαίνεται να βρίσκουν δρόμο προς τα ανατολικά – με βροχές στη χώρα μας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Οι βροχές αυτές φαίνεται να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά, μέχρι τότε όμως, απολαμβάνουμε την καθαρή λιακάδα και ετοιμαζόμαστε για την επόμενη πράξη του φθινοπώρου», σημειώνει.

Διαβάστε επίσης:

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

uk_armed_forces
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κανένας αμερικανός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα», διαβεβαιώνει ο επικεφαλής της Centcom

fotia evoia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:54
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

1 / 3