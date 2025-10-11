Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη ψώνιζε σε πάγκο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το creta24.gr, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του.

Η νεαρή τότε πάγωσε και έβαλε τα κλάματα με πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό να ακινητοποιούν τον δράστη καλώντας την αστυνομία.

Ο πατέρας της κοπέλας που ήταν μαζί της προσπάθησε, μάλιστα, να επιτεθεί στον δράστη με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη μυστική διαθήκη του 68χρονου αναζητούν στοιχεία οι Αρχές

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Αναζητούνται από την αστυνομία