search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 15:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 14:33

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

11.10.2025 14:33
LAIKES AGORES NEW

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν ένας άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή γυναίκα, ενώ εκείνη ψώνιζε σε πάγκο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το creta24.gr, η γυναίκα ψώνιζε σε πάγκο της λαϊκής όταν ο άνδρας την πλησίασε, την θώπευσε και έτριψε πάνω της την περιοχή των γεννητικών οργάνων του.

Η νεαρή τότε πάγωσε και έβαλε τα κλάματα με πελάτες της λαϊκής που είδαν το σκηνικό να ακινητοποιούν τον δράστη καλώντας την αστυνομία.

Ο πατέρας της κοπέλας που ήταν μαζί της προσπάθησε, μάλιστα, να επιτεθεί στον δράστη με πολίτες να τον συγκρατούν μέχρι να φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 4χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Στη μυστική διαθήκη του 68χρονου αναζητούν στοιχεία οι Αρχές

Πάτρα: Γονείς εγκατέλειψαν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας – Αναζητούνται από την αστυνομία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

LAIKES AGORES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

pisina_2508_1920-1080_new

Τραγωδία στη Σαντορίνη: 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου – Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης

lecorny-omilia
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Λεκορνί μετά το νέο διορισμό: «Θα διασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός θα ψηφιστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 15:36
alimonou
ΕΛΛΑΔΑ

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έχει «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»: Η εξήγηση του γιατρού του για τα αιματώματα στο χέρι και το πρόσφατο εμβόλιο για τον κορωνοϊό

LAIKES AGORES NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει

1 / 3