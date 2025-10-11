Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

Για τον πρώην σύντροφό της και το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μίλησε η Τζίνα Αλιμόνου στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε τον πρώην σύντροφό της -στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή– ως «έναν καλό άνθρωπο» που ξέφυγε. Επισήμανε ωστόσο πως αυτό δεν σημαίνει πως η ίδια δεν ήταν υποχρεωμένη να ανεχτεί τέτοια συμπεριφορά.

«Θεωρώ ότι είναι ένας καλός άνθρωπος. Όλοι μπορεί να ξεφύγουμε σε κάποια κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να το δεχτούμε. Πρέπει να τιμωρηθεί αυτό το πράγμα και έτσι πιστεύω θα δημιουργηθούν δικλείδες ασφαλείας για όλους μας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, η Τζίνα Αλιμόνου είπε: «Ήμουν μόνη μου εκείνο το βράδυ, με αυτόν τον άνθρωπο είχαμε μια σχέση στο παρελθόν, έχουμε μείνει φίλοι, χωρίς να βρισκόμαστε. Εγώ ζήτησα μια εξυπηρέτηση για ένα πρακτικό θέμα και έτσι βρεθήκαμε σε μια συνάντηση που ήταν έξω από την οικία μου».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνος, όσο προχωρούσε η συζήτηση, άρχισε να γίνεται απότομος και εμμονικός.

«Άρχισε να μιλάει για τις σχέσεις μας, πήγαμε στο παρελθόν, εκεί έγινε λίγο πιο εμμονικός πιο απότομος, με χτύπησε στο πρόσωπο ελαφρώς, όχι να δημιουργήσει κακώσεις. Έφυγα και κάλεσα την οικογένειά του για να του πει να φύγει, όπως και έγινε και μετά επανήλθε».

«Όπως επανήλθε, κάποιες ώρες μετά, υπήρχε μια έντονη συμπεριφορά, εγώ κοιμόμουν, φώναζε, χτυπούσε το κουδούνι. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό το πράγμα και κάλεσα την Αστυνομία στην αρχή για σύσταση και μετά κατάλαβα ότι υπάγεται στο ενδοικογενειακής», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός μίλησε και για τους ισχυρισμούς του πατέρα του πρώην συντρόφου της, που ανέφερε πως είπε ψέματα.

Είπε δε πως ο πρώην σύντροφός της δεν της ζήτησε συγγνώμη, την οποία θα δεχόταν, αλλά δεν θα διέγραφε καμία πράξη.

Η Τζίνα Αλιμόνου έστειλε μήνυμα στις γυναίκες που βιώνουν ανάλογες καταστάσεις. «Εύχομαι όλες οι γυναίκες να μην ντρέπονται. Αυτό που λένε στην Ελλάδα “θα γίνουμε ρεζίλι” είναι αστείο. Τίποτα δε μπορεί να συγκριθεί με την ασφάλειά μας», είπε.

