Επίθεση με πιρούνι σε έγκυο στο Ψυχικό: «Την κάρφωσε πάνω από 110 φορές – Χτυπούσε και την κόρη του, είχε ξυρίσει το κεφάλι της»

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για τη βάρβαρη επίθεση στην 39χρονη έγκυο, η οποία κατήγγειλε ότι την τραυμάτισε με πιρούνι ο σύζυγός της στο Ψυχικό.

Η επίθεση έγινε την ίδια μέρα με την αποφυλάκιση του συζύγου της, καθώς ο ίδιος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.

Ο δράστης κάρφωσε την 39χρονη έγκυο πάνω από 110 φορές, ενώ μέσα σε 13 χρόνια ο σύζυγος του θύματος είχε συλληφθεί 12 φορές, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ήταν σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την αστυνομία, έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την αστυνομία», ενώ βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤnews δείχνει τον δράστη να πίνει αλκοόλ πριν την επίθεση.

Σημειώνεται πως ο δράστης ήταν κακοποιητικός και απέναντι στην κόρη του, καθώς την χτυπούσε και της είχε ξυρίσει το κεφάλι. Ως εκ τούτου οι δύο γυναίκες είχαν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να γλιτώσουν.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: «Μικρά καλοκαιράκια στην “καρδιά” του φθινοπώρου» βλέπει ο Κολυδάς – Πότε αρχίζουν οι βροχές

Τζίνα Αλιμόνου για ενδοοικογενειακή βία: «Η συγγνώμη δεν θα διέγραφε καμία πράξη»

Ηράκλειο: Άνδρας επιτέθηκε σεξουαλικά σε νεαρή σε λαϊκή – Ο πατέρας της επιχείρησε να τον ξυλοκοπήσει