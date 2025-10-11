search
11.10.2025 16:35

Επίθεση με πιρούνι σε έγκυο στο Ψυχικό: «Την κάρφωσε πάνω από 110 φορές – Χτυπούσε και την κόρη του, είχε ξυρίσει το κεφάλι της»

11.10.2025 16:35
chalandri-peripoliko-astynomikos-kordela

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για τη βάρβαρη επίθεση στην 39χρονη έγκυο, η οποία κατήγγειλε ότι την τραυμάτισε με πιρούνι ο σύζυγός της στο Ψυχικό.

Η επίθεση έγινε την ίδια μέρα με την αποφυλάκιση του συζύγου της, καθώς ο ίδιος έχει βαρύ ποινικό παρελθόν.

Ο δράστης κάρφωσε την 39χρονη έγκυο πάνω από 110 φορές, ενώ μέσα σε 13 χρόνια ο σύζυγος του θύματος είχε συλληφθεί 12 φορές, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Μεταξύ των κατηγοριών που αντιμετώπιζε ήταν σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Γείτονας του ζευγαριού ανέφερε στο ΕΡΤnews ότι «το ίδιο βράδυ ακούσαμε τα ουρλιαχτά της, καλέσαμε την αστυνομία, έλεγε βοήθεια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από πού ακούγεται και για αυτό καλέσαμε την αστυνομία», ενώ βίντεο ντοκουμέντο του ΕΡΤnews δείχνει τον δράστη να πίνει αλκοόλ πριν την επίθεση.

Σημειώνεται πως ο δράστης ήταν κακοποιητικός και απέναντι στην κόρη του, καθώς την χτυπούσε και της είχε ξυρίσει το κεφάλι. Ως εκ τούτου οι δύο γυναίκες είχαν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να γλιτώσουν.

