11.10.2025 17:16

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δασική φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή των Ζάρκων Ευβοίας.

Οι φλόγες έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και αυτή την ώρα βρίσκονται μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού, με τους κατοίκους να ζουν δραματικές στιγμές.

Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ νέες εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν το τεράστιο μέτωπο και τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.

Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ κάτοικοι και εθελοντές δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

