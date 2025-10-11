Σαλαμίνα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που «σήκωνε» καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι δράστες, ανάμεσά τους ένας ανήλικος

Σπείρα που είχε «ρημάξει» καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Σαλαμίνας εξάρθρωσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας, βάζοντας τέλος στη δράση της.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης (9/10) και χθες το μεσημέρι, έξι ημεδαποί, ηλικίας 20, 21, 22 και 23 ετών, ανάμεσά τους και ένας ανήλικος 16 ετών.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, οι συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ακόμη ένα μέλος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες που επέλεγαν κυρίως τις μεταμεσονύκτιες και πρώτες πρωινές ώρες για τις επιθέσεις τους, παραβίαζαν τα καταστήματα-στόχους, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα αξίας. Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας τους ήταν ότι, μέσα στο ίδιο βράδυ, προχωρούσαν σε πολλαπλές διαρρήξεις για να αυξήσουν τη λεία τους.

Μάλιστα, σε μία από τις περιπτώσεις διέρρηξαν ιερό ναό, από τον οποίο αφαίρεσαν εικόνα μεγάλης αξίας.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο ασύρματοι που χρησιμοποιούσαν για την επικοινωνία τους.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες υποθέσεις.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

