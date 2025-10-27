Τραγωδία στη Λέσβο: Ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες – Επτά διασωθέντες, σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν αγνοούμενους

Ακόμη μια ανθρώπινη τραγωδία στο Αιγαίο, με τέσσερις μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους σε ναυάγιο στη Λέσβο, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων είναι σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο Super Puma.

Διαβάστε επίσης:

28η Οκτωβρίου: Πάνω από 200.000 αυτοκίνητα «εγκατέλειψαν» την Αθήνα από την Παρασκευή – Επί ποδός η Τροχαία

Καιρός: Βροχές, μποφόρ και 30άρια σήμερα – Δεν θα επηρεαστούν από την κακοκαιρία «εξπρές» οι παρελάσεις

Μανώλης Μαυρομμάτης: Η μάχη για τη ζωή και η δύναμη της ψυχής