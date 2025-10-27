search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 10:17
ΕΛΛΑΔΑ

27.10.2025 07:45

Τραγωδία στη Λέσβο: Ναυάγιο με 4 νεκρούς μετανάστες – Επτά διασωθέντες, σε εξέλιξη έρευνες για τυχόν αγνοούμενους

27.10.2025 07:45
Ακόμη μια ανθρώπινη τραγωδία στο Αιγαίο, με τέσσερις μετανάστες να χάνουν τη ζωή τους σε ναυάγιο στη Λέσβο, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων είναι σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ανάσυρση τεσσάρων ανδρών χωρίς τις αισθήσεις τους.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν το έργο της διάσωσης καθώς πνέουν στην περιοχή άνεμοι 6 μποφόρ.

Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά σκάφη και ένα ελικόπτερο Super Puma.

Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

giatros-new
ΥΓΕΙΑ

Π.Ο.ΕΡΓ.Ι: Κλειστά τα διαγνωστικά κέντρα στις 7 Νοέμβριου – Σε οριακό σημείο οι εργαστηριακοί γιατροί

trump_putin_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «την λέει» στον Πούτιν: Αντί για δοκιμές πυραύλων, να κάνεις ειρήνη στην Ουκρανία

apostolia_zoi
LIFESTYLE

Αποστολία Ζώη: Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου

kiberly new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Η Ελλάδα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο»

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

voridis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Όταν ο Βορίδης έδινε έγκριση στη χρήση… ξύλου (video)

