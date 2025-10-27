Μανώλης Μαυρομμάτης: Η μάχη για τη ζωή και η δύναμη της ψυχής

Η ζωή του Μανώλη Μαυρομμάτη γνώρισε μια αναπάντεχη ανατροπή τον Φεβρουάριο του 2024, όταν μια ξαφνική φωτιά στο διαμέρισμά του στο Κολωνάκι τον έφερε αντιμέτωπο με τον κίνδυνο και την απώλεια. Εκείνο το βράδυ, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και η σύζυγός του, Ρένα Βενιέρη, βρέθηκαν αιφνιδιασμένοι και τραυματισμένοι, ανοίγοντας ένα κεφάλαιο γεμάτο αγωνία, πόνο αλλά και απίστευτη δύναμη ψυχής. Η πορεία τους μέσα από την κρίση, η μάχη για επιβίωση και η συνέχεια της ζωής μετά την τραγωδία, αποτελούν σήμερα ένα παράδειγμα θάρρους και επιμονής.

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο διαμέρισμα βρήκαν το ζευγάρι χωρίς αισθήσεις και άμεσα τους μετέφεραν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Ο Μανώλης Μαυρομμάτης υπέστη εγκαύματα στο 25% του σώματός του, ενώ η σύζυγός του είχε εγκαύματα στο 40% και σοβαρό αναπνευστικό έγκαυμα. Παρά την γενναία μάχη της, η Ρένα Βενιέρη δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Μαΐου 2024, αφήνοντας βαθιά θλίψη στον σύζυγό της και την οικογένειά τους.

Ο γιος τους, Μιχάλης, είχε περιγράψει τον πόνο της οικογένειας: «Ο πατέρας μου έμαθε από την πρώτη στιγμή για την απώλειά της. Δεν μπορούσαμε να του το κρύψουμε, ρωτούσε συνεχώς για εκείνη».

Παρά την τεράστια δοκιμασία, ο Μανώλης Μαυρομμάτης επέδειξε αξιοσημείωτο θάρρος. Παρέμεινε για 45 ημέρες διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και αποσωληνώθηκε στις 9 Απριλίου 2024, κερδίζοντας την πρώτη μεγάλη νίκη στη μάχη για τη ζωή. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης, όπου υπεβλήθη σε φυσιοθεραπείες, θεραπείες για τα εγκαύματα και ψυχολογική υποστήριξη.

Σήμερα, στα 84 του χρόνια, συνεχίζει την αποθεραπεία του με σημαντική βελτίωση. Η ομιλία του έχει επανέλθει σχεδόν πλήρως, τρέφεται κανονικά και η κινητικότητά του, η ισορροπία και η ορθοστασία του δείχνουν σημαντική πρόοδο. Το καθημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις φυσιοθεραπείας, εργοθεραπεία και ενδυνάμωση του σώματος υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.

Παρά τον πόνο από την απώλεια της Ρένας Βενιέρη, η οποία είχε διακριθεί στο ελληνικό θέατρο και είχε δημιουργήσει μαζί με τον Μανώλη Μαυρομμάτη την «Ελεύθερη Λαϊκή Σκηνή», ο δημοσιογράφος συνεχίζει να μιλά για εκείνη με αγάπη και συγκίνηση. Η δύναμη και η επιμονή του, σε συνδυασμό με την υποστήριξη της οικογένειας και του ιατρικού προσωπικού, δείχνουν ότι η ζωή μπορεί να βρει ξανά τον δρόμο της ακόμα και μετά από μια τεράστια τραγωδία.

