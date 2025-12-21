search
21.12.2025 17:00

Ποια έγγραφα πρέπει να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο – Πόσα θα πληρώσεις με τον νέο ΚΟΚ

21.12.2025 17:00
troxaia-kok1

Τα τελευταία χρόνια, με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και την εισαγωγή του Gov.gr Wallet, πολλά δεδομένα ελέγχονται πλέον ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται φυσική μορφή. Ωστόσο, δεν έχουν καταργηθεί όλα…

Τα υποχρεωτικά έγγραφα που πρέπει να έχεις μαζί σου στο αυτοκίνητο

1. Άδεια οδήγησης (δίπλωμα)

Η άδεια οδήγησης είναι απολύτως υποχρεωτική. Ο οδηγός οφείλει να μπορεί να την επιδείξει σε έλεγχο:

  • είτε σε φυσική μορφή
  • είτε ψηφιακά μέσω Gov.gr Wallet, που έχει πλήρη νομική ισχύ

2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος

Η άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στο όχημα. Αν και οι αρχές έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικά μητρώα, η φυσική επίδειξη της άδειας εξακολουθεί να θεωρείται υποχρεωτική κατά τον έλεγχο.

3. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

Δεν αποτελεί έγγραφο του οχήματος, αλλά ζητείται συχνά για την ταυτοποίηση του οδηγού. Η ψηφιακή ταυτότητα μέσω Gov.gr Wallet είναι αποδεκτή από την Τροχαία και τις αστυνομικές αρχές.

Έγγραφα και υποχρεώσεις που ελέγχονται ηλεκτρονικά

Τα παρακάτω δεν απαιτείται να βρίσκονται σε έντυπη μορφή στο αυτοκίνητο, όμως πρέπει να είναι σε ισχύ, καθώς ελέγχονται μέσω διασυνδεδεμένων βάσεων δεδομένων:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

Δεν χρειάζεται να έχεις το ασφαλιστήριο μαζί σου. Η ασφάλιση:

  • ελέγχεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο
  • η έλλειψη ενεργής ασφάλισης επιφέρει βαριά πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων

Καλό είναι ωστόσο να έχεις αποθηκευμένα ή σημειωμένα κάπου τα στοιχεία επικοινωνίας με τον ασφαλιστικό σου πάροχο, ώστε να έχεις άμεση πρόσβαση σε αυτά, σε περίπτωση ατυχήματος. Δεν είναι κάτι πουτ απαιτείται σε ένα έλεγχο και απλά έχει να κάνει απλά με πρακτικούς, «προνοητικούς» λόγους

2. ΚΤΕΟ

Το δελτίο τεχνικού ελέγχου δεν είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται στο όχημα, όμως:

  • η ημερομηνία ισχύος ελέγχεται ηλεκτρονικά
  • εκπρόθεσμο ΚΤΕΟ συνεπάγεται πρόστιμο

3. Τέλη κυκλοφορίας

Δεν απαιτείται κανένα αποδεικτικό. Η πληρωμή ελέγχεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Τι γίνεται αποδεκτό μέσω Gov.gr Wallet (e-Wallet)

Το Gov.gr Wallet έχει πλήρη νομική ισχύ και αντικαθιστά τα φυσικά έγγραφα στους ελέγχους. Μέσω αυτού γίνονται αποδεκτά:

  •  Άδεια οδήγησης
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Η επίδειξη γίνεται απευθείας από το κινητό τηλέφωνο, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο τη στιγμή του ελέγχου.

Σημαντικό:
Η άδεια κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη αντικατασταθεί πλήρως από ψηφιακή μορφή για χρήση σε όλους τους ελέγχους.

Πρόστιμα

Αν έχεις ξεχάσει σπίτι, δεν φέρεις μαζί σου ή δεν μπορείς να επιδείξεις ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έγγραφα και αποδεικτικά, το πρόστιμό είναι 30 € και μπορεί να συνοδεύεται από υποχρέωση επίδειξης σε τμήμα της τροχαίας. Αυτό το δεύτερο, είναι στη διακριτική ευχέρεια του οργάνου. Μεγάλη προσοχή όμως, αναφερόμαστε μόνο στην περίπτωση που τα έγγραφα είναι σε ισχύ, δεν έχουν λήξει και δεν σας έχουν αφαιρεθεί λόγω τροχαίων παραβάσεων.

Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τα πρόστιμα είναι πολύ μεγαλύτερα και επιφέρουν πρόσθετες και αυστηρές διοικητικές κυρώσεις. Δεν μπορείτε να το «καμουφλάρετε», ούτε να την «γλυτώσετε» με την δικαιολογία «τα ξέχασα σπίτι». Η διασταύρωση είναι επιτόπια και άμεση, αφού η τροχαία και η αστυνομία έχουν πρόσβαση στα μητρώα και στις βάσεις δεδομένων και θα το πράξουν ούτως η άλλως εκείνη τη στιγμή, ακριβώς για να διαπιστώσουν αν πρόκειται απλά για μια αμέλεια ή για κάτι πιο σοβαρό.

Συμπέρασμα

Η ψηφιοποίηση έχει απλοποιήσει σημαντικά την καθημερινότητα των οδηγών, όμως δεν έχει καταργήσει όλες τις υποχρεώσεις. Ο ασφαλέστερος συνδυασμός είναι:

  • δίπλωμα και ταυτότητα στο Gov.gr Wallet
  • άδεια κυκλοφορίας στο όχημα
  • διασφάλιση ότι ασφάλεια, ΚΤΕΟ και τέλη είναι σε ισχύ

Έτσι, κάθε έλεγχος γίνεται γρήγορα, χωρίς πρόστιμα και χωρίς άγχος.

Πηγή: autotypos

