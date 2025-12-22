search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025 12:39
22.12.2025 10:38

Κινητό στο αυτοκίνητο: Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω το Google Maps;

22.12.2025 10:38
credit: Shutterstock

Πότε επιτρέπεται η χρήση κινητού και Google Maps στην οδήγηση σύμφωνα με τον ΚΟΚ – Προϋποθέσεις, πρόστιμα και νόμιμες εξαιρέσεις.

Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση παραμένει αυστηρά απαγορευμένη από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Ωστόσο, η πλοήγηση μέσω εφαρμογών όπως το Google Maps επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις — με βασική απαίτηση η συσκευή να είναι σταθερά τοποθετημένη και να μην απαιτείται χειρισμός από τον οδηγό.

Πότε επιτρέπεται η χρήση του Google Maps

Η εφαρμογή Google Maps μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο αν το κινητό είναι στερεωμένο σε ειδική βάση και η λειτουργία της δεν απαιτεί καμία αλληλεπίδραση από τον οδηγό κατά την οδήγηση.

Η χρήση hands-free ή Bluetooth για φωνητικές εντολές και τηλεφωνικές κλήσεις επιτρέπεται, εφόσον ο οδηγός δεν αγγίζει τη συσκευή.

«Οποιαδήποτε ενέργεια που αποσπά την προσοχή του οδηγού θεωρείται παραβίαση του ΚΟΚ και επισύρει αυστηρές κυρώσεις».

Βαριά πρόστιμα και κυρώσεις

Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε προσωρινή στάση ή σε φανάρι, θεωρείται παράβαση, καθώς ο νόμος αντιμετωπίζει το όχημα ως «σε κίνηση».

Σε περιπτώσεις υποτροπής ή εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, οι ποινές είναι αυστηρότερες και μπορεί να φτάσουν έως και ποινική δίωξη.

Οι οδηγοί που παραβιάζουν τη νομοθεσία κινδυνεύουν με:

  • Υψηλό χρηματικό πρόστιμο
  • Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων
  • Ποινική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος

Τι επιτρέπεται και τι όχι

Επιτρεπτές ενέργειες:

  • Χρήση του κινητού μόνο ως πλοηγού (GPS), όταν είναι τοποθετημένο σε βάση.
  • Ακρόαση ή απάντηση κλήσεων μέσω hands-free ή Bluetooth, χωρίς καμία επαφή με τη συσκευή.

Απαγορευμένες ενέργειες:

  • Κράτημα ή χρήση του κινητού εν κινήσει ή σε φανάρι.
  • Αποστολή/ανάγνωση μηνυμάτων, πλοήγηση σε εφαρμογές, παρακολούθηση βίντεο ή παιχνίδια.
  • Οποιοσδήποτε χειρισμός της οθόνης, ακόμη κι αν το κινητό βρίσκεται στη βάση.
  • Χρήση ενσύρματων ακουστικών ή smartwatch για επικοινωνία.

Πότε θεωρείται νόμιμη η χρήση του κινητού

Η χρήση κινητού επιτρέπεται μόνο όταν:

  • Το όχημα είναι νόμιμα σταθμευμένο,
  • Η μηχανή είναι σβηστή,
  • Και ο οδηγός δεν έχει τον έλεγχο του οχήματος.

Κάθε άλλη προσωρινή στάση, ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα, θεωρείται παραβίαση του ΚΟΚ.

«Η οδική ασφάλεια εξαρτάται απόλυτα από την προσοχή του οδηγού — κάθε δευτερόλεπτο απόσπασης μπορεί να αποβεί κρίσιμο».

Πηγή: autotypos.gr

