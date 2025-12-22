Κινητό στο αυτοκίνητο: Πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω το Google Maps;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πότε επιτρέπεται η χρήση κινητού και Google Maps στην οδήγηση σύμφωνα με τον ΚΟΚ – Προϋποθέσεις, πρόστιμα και νόμιμες εξαιρέσεις.
Η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση παραμένει αυστηρά απαγορευμένη από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Ωστόσο, η πλοήγηση μέσω εφαρμογών όπως το Google Maps επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις — με βασική απαίτηση η συσκευή να είναι σταθερά τοποθετημένη και να μην απαιτείται χειρισμός από τον οδηγό.
Η εφαρμογή Google Maps μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο αν το κινητό είναι στερεωμένο σε ειδική βάση και η λειτουργία της δεν απαιτεί καμία αλληλεπίδραση από τον οδηγό κατά την οδήγηση.
Η χρήση hands-free ή Bluetooth για φωνητικές εντολές και τηλεφωνικές κλήσεις επιτρέπεται, εφόσον ο οδηγός δεν αγγίζει τη συσκευή.
«Οποιαδήποτε ενέργεια που αποσπά την προσοχή του οδηγού θεωρείται παραβίαση του ΚΟΚ και επισύρει αυστηρές κυρώσεις».
Η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, ακόμη και όταν το όχημα βρίσκεται σε προσωρινή στάση ή σε φανάρι, θεωρείται παράβαση, καθώς ο νόμος αντιμετωπίζει το όχημα ως «σε κίνηση».
Σε περιπτώσεις υποτροπής ή εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα, οι ποινές είναι αυστηρότερες και μπορεί να φτάσουν έως και ποινική δίωξη.
Οι οδηγοί που παραβιάζουν τη νομοθεσία κινδυνεύουν με:
Επιτρεπτές ενέργειες:
Απαγορευμένες ενέργειες:
Η χρήση κινητού επιτρέπεται μόνο όταν:
Κάθε άλλη προσωρινή στάση, ακόμη και για λίγα δευτερόλεπτα, θεωρείται παραβίαση του ΚΟΚ.
«Η οδική ασφάλεια εξαρτάται απόλυτα από την προσοχή του οδηγού — κάθε δευτερόλεπτο απόσπασης μπορεί να αποβεί κρίσιμο».
Πηγή: autotypos.gr
