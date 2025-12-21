search
21.12.2025
21.12.2025

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε ένα 24ωρο – Δύο βρέθηκαν με αλκοόλ από το… απόγευμα

21.12.2025 17:58
H αυστραλέζικη Αστυνομία έκανε 250.000 αλκοτέστ-μαϊμού - Media

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, να οδηγούν μεθυσμένοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο εξ’ αυτών είχαν εμπλακεί σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές κατά τις απογευματινές ώρες χθες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και τα ξημερώματα σήμερα στην Πολίχνη. Για τους συλληφθέντες, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Στο μεταξύ, πεντακόσιες τριάντα (530) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε 1.825 στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από το απόγευμα του Σαββάτου (20 Δεκεμβρίου 2025) έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν δέκα (10) ήταν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εξήντα τρεις (63) για παραβίαση ορίου ταχύτητας, εννέα (9) για μη χρήση ζώνης, τέσσερις (4) για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, άλλες τέσσερις (4) για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ενώ δύο (2) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Ρούτσι για την εκταφή του γιου του: «Θέλουμε να γίνει με το πρωτόκολλο της Interpol – Δεν τους εμπιστευόμαστε εδώ» (video)

Ρώσοι απήγαγαν τουλάχιστον 50 Ουκρανούς από χωριό στο Σούμι

Αιμίλιος Χειλάκης: «Ηθοποιός από τις Άγριες Μέλισσες είπε στον σκηνοθέτη να μη με πάρει στη σειρά γιατί είμαι φίλος του Λιγνάδη»

Ζιζέλ Μπούντχεν: Παντρεύτηκε μυστικά τον Χοακίμ Βαλέντε σύμφωνα με δημοσιεύματα

Μαρουσάκης: Άστατος ο καιρός από Δευτέρα – Πού αναμένονται καταιγίδες

Τηλεθέαση Παρασκευής: …Ξέφυγε στην prime time «Το Σόι Σου» - Τι νούμερα έκανε ο τελικός του GNTM;

Έξαλλος ο Ρακιντζής με Τεργιάκη: «Δημοσιογραφική ξεφτίλα είναι αυτό»

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

Ουκρανικό δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ και ο λογαριασμός για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παταγονία: Τα πούμα άρχισαν να τρέφονται με πιγκουίνους και να συμπεριφέρονται παράξενα - Τι λέει νέα μελέτη

