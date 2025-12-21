Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις μεθυσμένων οδηγών σε ένα 24ωρο – Δύο βρέθηκαν με αλκοόλ από το… απόγευμα

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν μέσα σε ένα 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, να οδηγούν μεθυσμένοι.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δύο εξ’ αυτών είχαν εμπλακεί σε ισάριθμα τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές κατά τις απογευματινές ώρες χθες στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής και τα ξημερώματα σήμερα στην Πολίχνη. Για τους συλληφθέντες, ηλικίας 39, 34, 46 και 32 ετών σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Στο μεταξύ, πεντακόσιες τριάντα (530) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαιώθηκαν σε 1.825 στοχευμένους τροχονομικούς ελέγχους της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, από το απόγευμα του Σαββάτου (20 Δεκεμβρίου 2025) έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν δέκα (10) ήταν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εξήντα τρεις (63) για παραβίαση ορίου ταχύτητας, εννέα (9) για μη χρήση ζώνης, τέσσερις (4) για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, άλλες τέσσερις (4) για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα ενώ δύο (2) για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

