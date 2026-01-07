Η Mercedes-Benz μεταφέρει την παραγωγή της A-Class από τη Γερμανία στην Ουγγαρία

Η Mercedes-Benz θα μεταφέρει την παραγωγή του βασικού μοντέλου της A-Class από τη Γερμανία στην Ουγγαρία, ξεκινώντας από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, δήλωσε χθες εκπρόσωπος της εταιρείας.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων σχεδιάζει να μεταφέρει την παραγωγή των μοντέλων της A-Class από τις εγκαταστάσεις της στο Rastatt στη Γερμανία στο εργοστάσιό της στο Kecskemet της Ουγγαρίας, αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει χώρο στην τοποθεσία Rastatt για την κυκλοφορία μελλοντικών προγραμματισμένων μοντέλων.

Η είδηση ανακοινώθηκε για πρώτη φορά από την Automobilwoche. Οι εγκαταστάσεις της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία και την Ουγγαρία λειτουργούν ως μέρος ενός ευέλικτου δικτύου παραγωγής που επιτρέπει στην εταιρεία να μετατοπίζει την παραγωγή με βάση την παραγωγική ικανότητα του εργοστασίου.

Το κόστος παραγωγής στην Ουγγαρία είναι γενικά χαμηλότερο σε σύγκριση με τη Γερμανία. Άλλες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με παρουσία στην Ουγγαρία περιλαμβάνουν την BMW, την Audi και τον κινεζικό κατασκευαστή ηλεκτρικών οχημάτων BYD.

Η A-Class παραμένει διαθέσιμη τόσο ως Hatchback όσο και ως Sedan. Διακρίνεται για τις ισορροπημένες αναλογίες της, την υψηλή ποιότητα, την τελευταία γενιά του MBUX και την πλήρη γκάμα των εκδόσεων της.

Στο εσωτερικό, το highlight είναι η στάνταρ ανεξάρτητη διπλή οθόνη 7 ιντσών και μια μεγαλύτερη 10,25 ιντσών. Προαιρετικά, διατίθενται δύο οθόνες 10,25 ιντσών που μοιάζουν να αιωρούνται με την εμφάνιση ευρείας οθόνης. Οι τρεις στρογγυλοί αεραγωγοί σε εμφάνιση τουρμπίνας, τόσο χαρακτηριστικοί της Mercedes-Benz, αποτελούν φόρο τιμής στον κόσμο της αεροπορίας. Το ανανεωμένο τιμόνι της τρέχουσας γενιάς τιμονιού, με στάνταρ δέρμα nappa, είναι συμπαγές και ταιριάζει με τον υψηλής τεχνολογίας χαρακτήρα της ανασχεδιασμένης κεντρικής κονσόλας.

Στο πλαίσιο του Ambition 2039, η Mercedes-Benz έχει θέσει ως στόχο την κυκλοφορία ενός στόλου νέων επιβατικών αυτοκινήτων και βαν με ουδέτερο ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα από το 2039 σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και τον κύκλο ζωής. Στόχος είναι η μείωση τουλάχιστον στο μισό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ανά επιβατικό αυτοκίνητο στον νέο στόλο οχημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής σε σύγκριση με το 2020 μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας. Ένα μέτρο είναι η χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Για το λόγο αυτό, η σύνθεση όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν εξετάστηκε προσεκτικά. Τα καθίσματα διαθέτουν υφάσματα στο κεντρικό τμήμα που είναι κατασκευασμένα από 100% ανακυκλωμένο υλικό.

Η τελευταία γενιά του MBUX είναι διαισθητική στη λειτουργία και ικανή να μαθαίνει. Οι οθόνες για τον οδηγό μπορούν να προσαρμοστούν όπως επιθυμεί ο οδηγός με τη βοήθεια των νέων στυλ οθονών (Classic με όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον οδηγό, Sporty με το δυναμικό στροφόμετρο, Discreet με μειωμένο περιεχόμενο), τριών λειτουργιών (Πλοήγηση, Υποβοήθηση, Σέρβις) και επτά χρωματικών κόσμων. Η κεντρική οθόνη προσφέρει όλες τις προηγούμενες λειτουργίες όπως πλοήγηση, πολυμέσα, τηλέφωνο, όχημα κ.λπ. και μπορεί να λειτουργήσει απευθείας και εύκολα ως οθόνη αφής.

Το τηλεματικό σύστημα έχει αναθεωρηθεί και εξασφαλίζει βελτιωμένη απόδοση. Με την ενεργοποίηση των online υπηρεσιών στην εφαρμογή Mercedes me, ο φωνητικός βοηθός Hey Mercedes στην A-Class είναι πλέον ακόμη πιο ικανός για διάλογο και εκμάθηση. Ο φωνητικός βοηθός MBUX μπορεί επίσης να εξηγήσει τις λειτουργίες του οχήματος και να παρέχει υποστήριξη.

Η αναβαθμισμένη A-Class έχει επίσης αναβαθμιστεί όσον αφορά την υποβοήθηση ασφαλείας. Με την αναβάθμιση του πακέτου υποβοήθησης οδηγού, για παράδειγμα, ο έλεγχος του συστήματος υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας είναι πολύ πιο άνετος χρησιμοποιώντας το Active Steering Control. Η επόμενη γενιά του πακέτου στάθμευσης υποστηρίζει διαμήκη στάθμευση και προσφέρει, μεταξύ άλλων, οπτικοποίηση 360 μοιρών για στάθμευση με υποβοήθηση κάμερας χρησιμοποιώντας τρισδιάστατες εικόνες.

